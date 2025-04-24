Начальство убедило украинскую спортсменку Ирину Коляденко, что не пожимать руку россиянкам является нормой, заявил Vseprosport президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. По его словам, рукопожатие является обязательной процедурой и знаком уважения к противнику.
Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику — это нормально. <...> Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке, — сказал Мамиашвили.
Борец Коляденко ранее принципиально отказалась пожимать руку российским соперницам. По ее мнению, они «недостойны» соревноваться с уроженцами Украины и ей непонятен их допуск к международным соревнованиям.
В феврале российских спортсменов допустили к международным соревнованиям под флагом Объединенного мира борьбы (UWW). До этого они выступали в нейтральном статусе.
Ранее российская синхронистка Майя Дорошко заявила, что отказ украинок Анастасии Шмониной и Дарьи Мошинской пожать руку ей и ее партнерше Татьяне Гайдай остается их личным делом. Спортсменка отметила, что традиция сложилась, но они вправе не соблюдать ее. Такой комментарий она дала после Кубка мира в Египте.