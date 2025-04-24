«Бог судья»: в ФСБР высказались об отказе украинки пожимать руку россиянке Мамиашвили: начальство убедило украинку Коляденко не пожимать руку россиянкам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Мамиашвили

Начальство убедило украинскую спортсменку Ирину Коляденко, что не пожимать руку россиянкам является нормой, заявил Vseprosport президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. По его словам, рукопожатие является обязательной процедурой и знаком уважения к противнику.

Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику — это нормально. <...> Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке, — сказал Мамиашвили.

Борец Коляденко ранее принципиально отказалась пожимать руку российским соперницам. По ее мнению, они «недостойны» соревноваться с уроженцами Украины и ей непонятен их допуск к международным соревнованиям.

В феврале российских спортсменов допустили к международным соревнованиям под флагом Объединенного мира борьбы (UWW). До этого они выступали в нейтральном статусе.

Ранее российская синхронистка Майя Дорошко заявила, что отказ украинок Анастасии Шмониной и Дарьи Мошинской пожать руку ей и ее партнерше Татьяне Гайдай остается их личным делом. Спортсменка отметила, что традиция сложилась, но они вправе не соблюдать ее. Такой комментарий она дала после Кубка мира в Египте.