Боец UFC заявил, что его родственников хотят забрать в армию Украины

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник заявил, что отлично знаком с процессами, которые происходят на Украине. Несколько лет назад уроженец Харькова принял российское гражданство, но у него остались родственники в другой стране. Сейчас некоторых из них, в том числе несовершеннолетних, хотят забрать в украинскую армию, рассказал 44-летний ветеран UFC «Матч ТВ».

Я знаю обстановку, которая там сейчас, и знаю, что к этому привело. И знаю всё это лучше, чем 90% людей, которые всё это комментируют, поддерживают или осуждают. Знаю, потому что живу не просто обычной жизнью, а стараюсь держать в уме какие-то геополитические процессы. Я там родился и 30 лет прожил в Украине. И я общался там со многими ребятами, которые кем-то стали в этом обществе, и могу от них узнавать информацию. У меня там живут родственники, и мои родственники прячутся в бомбоубежищах. Моих родственников стараются забрать в армию, хотя им 16–17 лет. Хотят куда-то привести, дать автомат и сказать: ты вот тут вот сиди и стреляй, — сказал Олейник.

В данный момент Олейнику предстоит бой на турнире UFC on ESPN 33 со шведом Илиром Латифи. Россиянин идёт на серии из трёх поражений подряд: его обидчиками стали Деррик Льюис, Крис Докос и Сергей Спивак. В случае очередного поражения он будет уволен из организации.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.