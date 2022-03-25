Боец UFC может сесть на 15 лет за нападение в ресторане

Американский спортсмен Хорхе Масвидаль, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может получить тюремный срок на 15 лет. Он напал на другого бойца Колби Ковингтона у ресторана Papi Steak в Майами. Сам Масвидаль заявил о своей невиновности, но Ковингтон настаивает, что сумел опознать нападавшего, сообщает MMAFighting.

Издание уточняет , что нападавший был одет в куртку с капюшоном и синюю хирургическую маску, но пострадавший узнал Хорхе по голосу и волосам. Масвидаль был взят под стражу и позже освобожден под залог в размере $15000. Ковингтон сообщил полиции, что преступник кричал: «Ты не должен был говорить о моих детях».

Согласно отчёту полиции, Масвидаль и ещё несколько человек напали на Ковингтона. В результате бывшему временному чемпиону UFC выбили зуб, нанесли несколько ссадин на запястье и нанесли ущерб часам, стоимостью $90000. Во Флориде причинение вреда на сумму более 1000 долларов считается тяжким преступлением третьей степени. Это нарушение закона влечет за собой потенциальное тюремное заключение на срок до 15 лет и/или штраф в размере 10 000 долларов. После задержания под стражу полиция зафиксировала у Хорхе травмы на правой руке, а также швы.

Конфликт между бойцами случился перед турниром UFC 272, на котором Ковингтон одержал победу над Масвидалем. На пресс-конференции перед боем Колби заявил, что «Хорхе бросил свою беременную жену, но дети должны быть рады, что не знакомы с отцом». После поединка Масвидаль обещал сломать бывшему сопернику челюсть на улице.

Слушание по этому делу пройдёт 21 апреля.

Одновременно в США проходит другой судебный процесс. Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес может сесть в тюрьму на 20 лет за то, что стрелял в пикап, в котором находился Гарри Гуларте, обвиняемый в совращении несовершеннолетних.