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Боец UFC Ковингтон назвал Нурмагомедова «любителем овец»

Колби Ковингтон Paulo Lopes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Колби Ковингтон

спорт [ версия для печати ]

Первый номер в полусреднем дивизионе промоушена UFC американский боец Колби Ковингтон заявил, что не считает, что организация чрезмерно раскручивает поединки бойцов.

«Мы добрались до низшей точки, когда любитель овец Хабиб выпрыгнул из октагона и поставил под угрозу жизни невинных людей», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

По мнению Ковингтона, хуже для смешанных единоборств быть не может. Он также добавил, что в современном мире «всё это продаётся».

Колби Ковингтон перед поединками против бразильских спортсменов Дэмиана Майи и Рафаэля дос Аньоса называл Бразилию «страной грязных животных». Американский боец не стесняется использовать трешток в качестве методов самопиара и раскрутки собственных боёв.

В рамках шоу UFC 229 российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландским спортсменом Конором Макгрегором. После победы россиянин выпрыгнул из октагона и затеял драку со спарринг-партнёром ирландца Диллоном Дэвисом. Данный инцидент будет рассмотрен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) 29 января.

Ранее News.ru сообщал о стоимости предстоящего боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Флойдом Мейвезером.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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