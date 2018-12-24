Боец UFC Ковингтон назвал Нурмагомедова «любителем овец»

https://news.ru/storage/news/aa7576dccff558735c64fb1bd16d3efa/fb9e6c0c-d083-41d3-8c77-3a391830d5ff_850.jpg Paulo Lopes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Колби Ковингтон

Первый номер в полусреднем дивизионе промоушена UFC американский боец Колби Ковингтон заявил, что не считает, что организация чрезмерно раскручивает поединки бойцов.

«Мы добрались до низшей точки, когда любитель овец Хабиб выпрыгнул из октагона и поставил под угрозу жизни невинных людей», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

По мнению Ковингтона, хуже для смешанных единоборств быть не может. Он также добавил, что в современном мире «всё это продаётся».

Колби Ковингтон перед поединками против бразильских спортсменов Дэмиана Майи и Рафаэля дос Аньоса называл Бразилию «страной грязных животных». Американский боец не стесняется использовать трешток в качестве методов самопиара и раскрутки собственных боёв.

В рамках шоу UFC 229 российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландским спортсменом Конором Макгрегором. После победы россиянин выпрыгнул из октагона и затеял драку со спарринг-партнёром ирландца Диллоном Дэвисом. Данный инцидент будет рассмотрен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) 29 января.

Ранее News.ru сообщал о стоимости предстоящего боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Флойдом Мейвезером.