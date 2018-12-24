Боец UFC Ковингтон назвал Нурмагомедова «любителем овец»

Первый номер в полусреднем дивизионе промоушена UFC американский боец Колби Ковингтон заявил, что не считает, что организация чрезмерно раскручивает поединки бойцов.
«Мы добрались до низшей точки, когда любитель овец Хабиб выпрыгнул из октагона и поставил под угрозу жизни невинных людей», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.
По мнению Ковингтона, хуже для смешанных единоборств быть не может. Он также добавил, что в современном мире «всё это продаётся».
Колби Ковингтон перед поединками против бразильских спортсменов Дэмиана Майи и Рафаэля дос Аньоса называл Бразилию «страной грязных животных». Американский боец не стесняется использовать трешток в качестве методов самопиара и раскрутки собственных боёв.
В рамках шоу UFC 229 российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландским спортсменом Конором Макгрегором. После победы россиянин выпрыгнул из октагона и затеял драку со спарринг-партнёром ирландца Диллоном Дэвисом. Данный инцидент будет рассмотрен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) 29 января.
Ранее News.ru сообщал о стоимости предстоящего боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Флойдом Мейвезером.