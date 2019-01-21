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Боец UFC был ограблен во время турнира

Грегор Гиллеспи Gregor Gillespie/facebook.com

Грегор Гиллеспи

спорт [ версия для печати ]

Американский боец смешанного стиля (MMA) Грегор Гиллеспи был ограблен во время турнира UFC Fight Night 143, который проходил в Нью-Йорке 19 января.

Гиллепси рассказал об этом в своём Instagram. По его словам, из центра, в котором проходило шоу, исчезли две сумки, которые принадлежали тренеру и самому спортсмену. По мнению бойца, воры могут оставить содержимое сумок себе, однако он попросил вернуть кошелёк отца и капы.

Американенц одержал победу на турнире, поборов соотечественника Янси Мадейроса, нокаутировав его во втором раунде. Для 31-летнего бойца эта победа стала 13-й из 13 возможных по правилам MMA.

Ранее News.ru писал, что филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо ограбили прямо во время поединка против американца Эдриена Бронера.


#UFC #MMA
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