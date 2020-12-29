Боец ММА Исмаилов отказался пожимать Минееву руку

https://static.news.ru/photo/617cdccc-4a96-11eb-9317-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: maga_isma/instagram.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов заявил, что не видит смысла в рукопожатии с Владимиром Минеевым.

По словам спортсмена, они всё уже с ним обсудили в Турции, где их обвинили в желании «хайпануть».

Минеев делал всё для того, чтобы разогревать этот момент, ситуацию с нашим противостоянием. Какой смысл мне пожимать с ним руки? Я оставляю этот фон как разогрев, который он пытался устроить. Пусть эта ситуация остаётся без рукопожатий. А когда вопрос коснётся нашего нового противостояния, то это и будет фоном для разогрева, для роликов, где мы зацепились, закусились и не пожимали друг другу руку, — цитирует Исмаилова «Советский спорт».

Как писал NEWS.ru, Магомеда Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за провокацию массовой драки среди болельщиков на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве. Такое решение принял Кунцевский суд столицы.

Потасовка между Исмаиловым и Владимиром Минеевым случилась 24 декабря. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и бросил Исмаилову вызов. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости, после чего между ними завязалась драка. При этом на сцену ворвалось много посторонних людей, принявшихся бить Минеева. Только полиция смогла прекратить беспорядки. Исмаилова задержали.

Суд признал Исмаилова виновным по статье «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Теперь боец смешанных единоборств обязан оплатить штраф в размере 10 тысяч рублей,