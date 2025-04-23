Бобровский совершил 20 сейвов и принес «Флориде» победу «Флорида» одержала победу над «Тампой» в первом матче серии плей-офф НХЛ

Фото: Lynne Sladky/AP/TASS

Вратарь Сергей Бобровский

Клуб «Флорида Пантерз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025. Игра завершилась со счетом 6:2, сообщается на сайте НХЛ. Российский вратарь победителей Сергей Бобровский отразил 20 бросков соперников по своим воротам.

Кроме того, он вышел на пятое место по числу побед в Кубке Стэнли среди голкиперов не из Северной Америки. В составе «Флориды» также отличился россиянин Дмитрий Куликов, он сделал один ассист.

В составе «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет одну результативную передачу. Российский голкипер Андрей Василевский сделал десять сейвов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что следующей целью капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может стать второй рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Речь идет о достижении по числу заброшенных шайб в матчах плей-офф.

До этого Фетисов предположил, что в ближайшие 100 лет никто не сможет приблизиться к рекорду Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По его словам, воспитанник советской школы станет недосягаемым.