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Бобровский признан лучшим в прошедшую неделю НХЛ

russiahockey/Twitter

спорт [ версия для печати ]

Российский хоккеист голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Второй звездой назван защитник «Торонто» Морган Райлли, третьей — другой россиянин форвард «Тампы» Никита Кучеров, накануне оформивший пента-трик в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Информация опубликована на официальном сайте лиги.

Бобровский в составе своей команды одержал четыре победы в четырёх последних матчах, пропуская в среднем одну шайбу и отражая 97 процентов бросков.

Хоккеисты подрались после матча КХЛ, писал News.ru.


#хоккей #НХЛ #СергейБобровский
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