Бобровский признан лучшим в прошедшую неделю НХЛ

Российский хоккеист голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Второй звездой назван защитник «Торонто» Морган Райлли, третьей — другой россиянин форвард «Тампы» Никита Кучеров, накануне оформивший пента-трик в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Информация опубликована на официальном сайте лиги.
Бобровский в составе своей команды одержал четыре победы в четырёх последних матчах, пропуская в среднем одну шайбу и отражая 97 процентов бросков.
Хоккеисты подрались после матча КХЛ, писал News.ru.