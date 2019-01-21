Бобков: я — фартовый, меня можно всегда выбирать

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Игорь Бобков (справа)

Вратарь вывел рецепт успеха на Матчах звёзд

Голкипер омского «Авангарда» Игорь Бобков после победы в Матче звёзд КХЛ поделился своими эмоциями, а также добавил, что у него нет времени праздновать достигнутый результат — надо возвращаться в расположение клуба.

— Какие эмоции у вас сейчас? Вроде бы турнир был товарищеским.

— Победить всегда приятно. Получили много эмоций, удалось покувыркаться в воротах. Мне кажется, и собравшиеся болельщики получили массу положительных эмоций.

— Цель на сезон выполнена, и трофей взят?

— Не тот трофей пока (смеётся). Но шутку оценил.

— Времени особо праздновать успех команды Чернышева нет?

— Конечно, нет. У нас вечером в воскресенье сразу же самолёт. Добираемся в Балашиху, потом ночь отдохнуть, утром на тренировку, а после неё в дальневосточное турне.

— Такой график не выбьет из колеи?

— Ничто не может выбить тебя из колеи после 11-часового перелёта (смеётся). Там всё уже без разницы.

— Что обычно берёте с собой в самолёт? Книги, может, игры какие или что-то ещё?

— Книги обычно. Последнюю вот почти дочитал, так что можно подыскать что-то новенькое. Других особо рецептов, как скоротать время, у меня нет. Музыку ещё могу послушать, а вот на фильмы не тянет.

— Эту золотую медаль положите в свою копилку?

— Я уже второй раз участвуют в Матче звёзд и во второй раз становлюсь первым (улыбается). Поставлю обе медали рядом на полочке.

— В следующем году, если вас позовут, можете говорить, что вы фартовый и с вами команда точно станет первой.

— Да, точно так и поступлю. Ведь хороший рецепт успеха получается.

— Тогда надо и Марию Басс взять на должность главного тренера. У неё тоже второй успех уже.

— Естественно. Это уже решено. Мы с Марией в одной команде — это хорошее сочетание. Хотя я бы всех нынешних ребят позвал и в следующем розыгрыше турнира. У нас собралась хорошая команда.

— У вас достаточно весёлая раздевалка. Удастся довезти часть позитива до Балашихи?

— Конечно. У нас, правильно вы отметили, хороший сложился коллектив. С кем-то я не был лично знаком, но встречался в матчах, а с кем-то уже раньше общался. Успели познакомиться и немного сдружиться. Но не только своим дивизионом — с другими ребятами тоже общались, ходили в гости к ним в раздевалки. Егор Алеев/ТАСС Вратари дивизиона Чернышова Игорь Бобков и Юха Метсола (слева направо) в раздевалке после победы команды

— Чем обусловлен выбор песни «Владивосток 2000» в чемпионской раздевалке?

— Да ничем. Это первая композиция, которая пришла мне в голову.

— Пообещали спеть или проспорили кому-то?

— У нас была небольшая традиция, которая появились в воскресенье перед матчами. Лучший игрок прошедшей встречи обязательно должен спеть в раздевалке песню.

— Что останется в памяти после этого хоккейного уик-энда?

— Конкурс, в котором я участвовал. Да и вообще, оба дня полностью запомнятся, такое ведь событие прошло.

— А из финальной встречи что выделите?

— Да, если честно, первые пять минут было тяжеловато. Мы ведь последние пару дней толком и не тренировались. А потом ничего, «вкатился».

— Чего тут больше: спортивной составляющей или развлечения?

— Это ведь шоу, первостепенное его назначение — развлечение. Для себя, для болельщиков.

— Хотели бы, чтобы в будущем организаторы придумывали больше конкурсов для вратарей, а то сейчас в большинстве своём задействуют лишь полевых?

— Наверное, можно было что-то придумать. Поставить нас, к примеру, в тот же биатлон. Было бы забавно. Мы так же можем кататься, так же можем бросить шайбу.

— А буллиты когда-нибудь исполняли?

— Нет, ребята, это совсем не моё.

— Почему?

— Честно сказать, не моё. «Щёлкать», как полевые игроки, не могу, просто нет такого навыка. Не понимаю, как они это делают.