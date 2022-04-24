«Бивол доставит много проблем Альваресу»: прогноз Андрея Сироткина

Чемпион Европы по версии WBO во втором среднем весе Андрей Сироткин поделился ожиданиями от поединка между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Сироткин уверен, что Бивол сможет доставить сопернику очень много проблем.

Будет очень интересно! Прогноз давать сложно, потому что у Бивола есть очень много положительных моментов техники, которые доставят очень много проблем Канело. Все будет решать фактор, кто в какой физической форме подойдет, какой психологический настрой будет, ну и конечно, кто как сможет использовать свои плюсы. Потому что бывают такие моменты, когда не все в бою получается. Надеюсь, удача будет на стороне Бивола, конечно, за него буду болеть, — цитирует Сироткина пресс-служба турнира «Короли нокаутов-8» в рассылке.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из них одержал победу. 11 раз он брал верх досрочно.

Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, ещё две встречи свёл вничью.

Поединок Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину.

Сироткин свой ближайший бой проведёт 29 апреля в Москве против Виктора Мурашкина.