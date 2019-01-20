Биатлонистка Сливко одержала вторую победу подряд

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Виктория Сливко (справа)

Российская биатлонистка Виктория Сливко победила в гонке преследования на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере, преодолев дистанцию за 30.14,4 минуты и зайдя на два штрафных круга.

Второе место заняла немка Надин Хорхлер (+13,4), третье — шведка Элизабет Хегберг (+18,7). Они пробежали один и три штрафных круга соответственно.

В гонке приняли участие ещё пять россиянок. Тамара Воронина заняла 10-е место, Валерия Васнецова — 12-е, Ирина Казакевич — 16-е, Елизавета Каплина — 20-е, Кристина Ильченко — 45-е.

Накануне Сливко завоевала золото в спринте.

Этап Кубка IBU в Арбере проходит с 17 по 20 января.

Бабиков выиграл золото в пасьюте, ранее сообщал News.ru.