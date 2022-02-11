Биатлонистка Резцова показала шестой результат в спринте

Российская биатлонистка Кристина Резцова показала лучший результат среди своих соотечественниц в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Россиянка пришла к финишу шестой. Она допустила по одному промаху на двух огневых рубежах.

Победительницей старта стала лидер общего зачёта Кубка мира Марте Рёйселанд, которая прошла 7.5 километров, не допустив промахов на огневых рубежах. Её результат - 20:44.3. Второе место заняла спортсменка из Швеции Эльвира Эберг, третьей финишировала итальянка Доротея Вирер.

Резцова в спринте стала шестой, Ульяна Нигматуллина – 13-й, Ирина Казакевич – 20-й, а Светлана Миронова – 47-й. Все они примут участие в гонке преследования, которая состоится 13 февраля.

Ранее российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке классическим ходом на 15 километров с раздельного старта на Олимпийских играх в Пекине. Эта награда стала для него второй на этой Олимпиаде. На Играх-2018 россиянин завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль.