Биатлонистка Мякяряйнен рассказала о помощи Хованцева

Действующая обладательница Кубка мира по биатлону финка Кайса Мякяряйнен заявила, что тренер сборной России Анатолий Хованцев помогал ей работать над стрельбой.

«Анатолий много лет работал в Контиолахти, и мы с ним хорошие друзья. Мне был интересен его взгляд со стороны, есть ли какие-то специфические проблемы с моей стрельбой лёжа. Ничего особенного мы не заметили. Я стреляла нормально, но мне приятно было снова пообщаться с Анатолием», — сказала Мякяряйнен корреспонденту News.ru.