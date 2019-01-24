Биатлонистка Куклина: у меня плохое функциональное состояние

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Лариса Куклина

Российская биатлонистка Лариса Куклина, показавшая 43-е место в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), заявила, что на результат гонки повлияла болезнь.

«Сказалась большая серьёзная болезнь, из-за которой выпали два месяца подготовки. Но я рада, что полечу в Америку, потому что мне нужно набирать форму через старты. Конечно, две минуты проигрыша ходом много. Надо как минимум скидывать с этого результата минуту и делать это в ближайшую неделю. Когда формы нет, то сложно держаться за соперницами и в контактных гонках, но будем пытаться. Буду бороться в субботу в преследовании», — приводит слова спортсменки корреспондент News.ru.

Между тем она заявила, что в Антхольце ей всегда комфортно.

«Я в большей степени человек горный, поэтому этапа в Антхольце не боялась. Мне всегда здесь легче себя чувствуется, но на данный момент у меня плохое функциональное состояние, и я не могу прийти в свою форму. Если бы было то состояние, как на протяжении всего подготовительного периода, то здесь было бы легко бороться за десятку. На данный момент моё состояние примерно 60 процентов из ста», — сказал она.

Куклина проиграла победительнице чешке Маркете Давидовой 1 минуту 42,9 секунд, допустив один промах.