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Биатлонистки из России заняли весь подиум в Италии

Анастасия Морозова (в центре) vk.com/russianbiathlon

Анастасия Морозова (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Российская биатлонистка Анастасия Морозова победила в гонке преследования на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау (31.05,1). Серебро и бронза также достались россиянкам — Виктории Сливко и Светлане Мироновой. Они отстали от лидера на 15 и 55 секунд соответственно.

Победительница допустила три промаха на огневых рубежах. Столько же у Мироновой, Сливко отстреляла «на ноль».

Другие россиянки Екатерина Мошкова, Наталья Гербулова, Ирина Казакевич заняли 23-е, 26-е и 36-е места.

Накануне News.ru писал, что Морозова финишировала первой на этапе Кубка IBU в спринте.


#сборнаяРоссии #биатлон
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