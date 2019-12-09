https://static.news.ru/photo/5d63dee4-1a61-11ea-b80d-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Самуэльссон Фото: JOHAN AXELSSON/www.imago-images.de/Global Look Press

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) следовать рекомендациям комитета по соответствию организации и отстранить Россию.

WADA нужно следовать рекомендациям комитета по соответствию организации и отстранить Россию, — цитирует Самуэльссона NRK.

Он подчеркнул, что если спортсмены недостаточно «чисты» для участия в чемпионате мира, то они не должны выступать и в Кубке мира по биатлону.

Ранее российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал бронзу в спринтерской гонке, эта медаль стала единственной для россиян на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, писал NEWS.ru.