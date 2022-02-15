Биатлонист оценил бронзу сборной России в эстафете на ОИ

Сборная России по биатлону великолепно выступила на первых трёх этапах Олимпиады, заявил трёхкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов в разговоре с «Москвой 24». А Эдуард Латыпов, ошибившийся в стрельбе, мог переволноваться, предположил он.

Он стоял уверено, у него не было каких-то резких движений. Он в любом случае молодец. Потом Эдуард сходил на два круга и смог прибежать к финишу только третьим. В любом случае хочу поздравить всю команду, первые три этапа отработали исключительно на отлично, — высказал своё мнение Слепов.

Он добавил, что уставшие от тренировок и выступлений российские спортсмены заслуживают наград за свой труд.

Ранее сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4 по 7,5 км. Эта награда стала третьей для российских биатлонистов на Играх в Пекине.

При этом Латыпов сумел закрыть только три мишени и отправился на два штрафных круга. А перед заключительной стрельбой у него было 50-секундное преимущество над ближайшим преследователем. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский списал промахи Латыпова на то, что тот рано поверил в победу.