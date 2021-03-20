Биатлонист Логинов снялся с масс-старта из-за плохого самочувствия

https://static.news.ru/photo/90abbb3e-8a7f-11eb-bbba-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов пропустил последнюю гонку в текущем сезоне Кубка мира на этапе в шведском Эстерсунде из-за плохого самочувствия. Об этом заявил старший тренер мужской национальной команды Юрий Каминский.

Плохое самочувствие, — цитирует РИА Новости ответ Каминского на вопрос, почему Логинов снялся с гонки.

Также тренер сообщил, что Логинов не заразился коронавирусом. В ноябре биатлонист рассказывал, что у него были обнаружены антитела к коронавирусу.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что проблемы лидера сборной России по биатлону Александра Логинова со стрельбой связаны с индивидуальной подготовкой, поэтому он должен работать хоть по индивидуальному плану, но с командой.

Как писал NEWS.ru, директор ижевского Института физкультуры имени Тихонова профессор Илдус Гибадуллин — один из двух специалистов в России, защитивших докторскую диссертацию на основе исследований в биатлоне — рассказал об особенностях норвежской системы подготовки биатлонистов и лыжников.