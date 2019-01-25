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Биатлонист Хофер: мечтал о домашнем чемпионате мира

Лукас Хофер nph/Mauelshagen/Global Look Press

Лукас Хофер

спорт [ версия для печати ]

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) провести чемпионат мира в 2020 году в итальянском Антхольце.

«Чемпионат мира у нас дома — особое событие для всего итальянского биатлона. Когда я начинал заниматься биатлоном, мечтал выступать здесь на чемпионате мира, у себя дома. Для меня это не просто соревнования, а наш шанс показать всему миру, что мы можем сделать», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

Спортсмен добавил, что мировое первенство-2020 запомнится всей «биатлонной семье».

Чемпионат мира-2020 пройдёт с 12 по 23 февраля.

Как писал News.ru, Йоханнес Бё стартует в Антхольце на проходящем в эти дни этапе Кубка мира сразу за Александром Логиновым.


#ЧЕМПИОНАТМИРА #биатлон
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