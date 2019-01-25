Биатлонист Хофер: мечтал о домашнем чемпионате мира

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) провести чемпионат мира в 2020 году в итальянском Антхольце.

«Чемпионат мира у нас дома — особое событие для всего итальянского биатлона. Когда я начинал заниматься биатлоном, мечтал выступать здесь на чемпионате мира, у себя дома. Для меня это не просто соревнования, а наш шанс показать всему миру, что мы можем сделать», — передаёт его слова корреспондент News.ru.