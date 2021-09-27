Биатлонист Елисеев рассказал подробности конфликта с тренером Каминским
Александр Круглов
Александр Круглов
19:31, 27 сентября 2021
Российский биатлонист Матвей ЕлисеевФото: vk.com/matvey_e
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Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о конфликте со старшим тренером сборной России Юрием Каминским, из-за которого он в ходе предсезонной подготовки перешёл в группу Сергея Башкирова. Подробностями произошедшего спортсмен поделился с ТАСС.
По словам спортсмена, он самовольно покинул расположение команды, чтобы принять участие в сплаве по реке. Это снизило его готовность к тренировкам и вызвало недовольство тренера.
Меня никто заранее не предупреждал, что со мной будет что-то не так. Если правила и были оговорены, то я этого не слышал, — рассказал Елисеев, которого тренер обвинил в нарушении правил на тренировочном сборе.
Также спортсмен отметил, что не готов говорить о том, в чём не согласен с Каминским, так как от этого ухудшится настроение в команде и будет давление со стороны СМИ.
На завершившемся в Тюмени чемпионате России Елисеев занял 35-е место в спринте и второе место на первом этапе эстафеты.
Как сообщалось ранее, в мужской команде по предложению Каминского на декабрьские этапы Кубка мира будут допущены семь спортсменов: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили (по результатам прошлого сезона), ещё два участника определятся по результатам контрольных гонок.