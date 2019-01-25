Биатлонист Елисеев: чувствовал себя не в своей тарелке

Российский биатлонист Матвей Елисеев, занявший в спринтерской гонке на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) 39-е место, посетовал на самочувствие.

«На рубеже мне ничего не мешало, но на лёжке поторопился с последним выстрелом. Стоя стрелять было тяжело. Не знаю, с чем это связано. Показалось, что я нормально бегу здесь, но по итогам гонки проигрыш ногами большой. Возможно, сказывается высота. Было самочувствие, как будто не в своей тарелке», — приводит слова Елисеева корреспондент News.ru.