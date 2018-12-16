Биатлон по-русски: ни дня без скандала

https://news.ru/storage/news/31e1bd1703d2be5361b454477c5d2bf9/08669dc0-2741-422f-96d3-0ac4016cd1eb_850.jpg Михаил Терещенко/ТАСС

Антон Бабиков

Сборная РФ в Хохфильцене вновь оказалась в неприятной ситуации

Этап в Хохфильцене начался для сборной России по биатлону как ужастик. В расположение национальной команды заглянула полиция. Походили австрийцы вокруг да около да отстали-таки. Только было выдохнули — заглянула уже полиция нравов. Во всех смертных грехах вдруг обвинили Антона Бабикова. News.ru окидывает взглядом второй этап Кубка мира.

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Первый этап в Поклюке оставил очень благостные впечатления. Связаны они были, впрочем, с женской командой. В Хохфильцене наши девушки — почёт им и хвала — поднятую планку не уронили. И даже сумели прибавить к двум «бронзам» от Александра Логинова третью.

Вдвойне приятно, что первую — за последние два года — медаль у женщин завоевала Екатерина Юрлова-Перхт. 33-летняя уроженка Санкт-Петербурга на старте сезона виделась одной из лидеров сборной, но в Словении выступления у неё не задались. Перед австрийским этапом за Юрлову-Перхт переживалось особенно — справится ли, сдюжит ли.

Что касается остальных биатлонисток, титул «Миссис стабильность» вполне заслужила Ирина Старых. В индивидуальных гонках она дважды попадала в топ-10: была девятой в спринте, а в гонке преследования — восьмой. Всё это — на фоне обвинений в нарушении антидопинговых правил. В опубликованном местной полицией списке подозреваемых имя 31-летней спортсменки прозвучало. Что довело Старых, если верить Дмитрию Губерниеву, до слёз.

Остальные стабильностью похвастаться не могли, что дебютанткам, однако, простительно. Высшим их результатом на троих (не забудем о Маргарите Васильевой) стало 18-е место: Валерия Васнецова — в спринте, Евгения Павлова — в пасьюте. Этого оказалось достаточно, чтобы выставить на первую в сезоне эстафету четырёх биатлонисток, каждая из которых входит в топ-25 общего зачёта Кубка мира. Таким составом, на секундочку, не обладает ни одна другая команда.

Даже остановившись в шаге от медалей, наши девушки не заставили краснеть за себя. Четвёртыми они стали уверенно, с запасом. Оставили позади Норвегию с Тириль Экхофф, Германию с Франциской Пройс и Украину с сёстрами Семеренко. Лиха, что называется, беда начало. Поделившим между собой пьедестал Италии, Швеции и Франции расслабляться уж точно не стоит.

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О мужской сборной после Словении — как о покойнике: либо хорошо, либо ничего. Вот и приходилось отмалчиваться. Да и не ложился, откровенно говоря, в руку камень, хотелось выдержать паузу, посмотреть за нашими парнями на дистанции. Но этап в Хохфильцене лишний раз убедил: у команды Анатолия Хованцева забот полон рот.

Если провалившая этап в Поклюке Юрлова-Перхт взяла реванш у судьбы в Австрии, то Дмитрий Малышко не убедил вновь. «На тоненького» попав в гонку преследования (59-й результат в спринте), 31-летний спортсмен в пасьюте сумел разве что опередить Алексея Слепова. Но о борьбе за медали, о чём грезилось, или хотя бы за топ-15, к чему успел приучить в прошлом, речи тут нет. Плюс ко всему захромал на обе ноги в плане результатов Евгений Гараничев.

Вот и получается, что на сегодняшний день лицо мужской сборной — это Александр Логинов и Матвей Елисеев. Первый стабильно входит в топ-10, а второй — в топ-30. Если для первого успех — это «бронза», то для второго — попадание в топ-15. Ни тот, ни другой, как ни прискорбно, звёзд с неба (читай — Мартена Фуркада с Йоханнесом Бё) не хватают. Но если Логинову всё чуть-чуть не достаёт, то Елисееву смотреть на них приходится, запрокинув голову назад. Видит Бог — неизвестно, кому из них труднее, а кому — легче.

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Всё это меркнет на фоне двух известий. Об одном из них уже упоминали — о расследовании австрийской полиции. Говорить тут, собственно, не о чем. Даже удивляет, сколько времени и внимания уделили, по сути, пустопорожним разговорам. Фактами альпийские правоохранители не обладают, интервьюировать и собеседовать они могут сколько угодно. Дрожать осиновыми, кленовыми или дубовыми (нужное — подчеркнуть) листочками, не чувствуя за собой вины, право, незачем. Но, видимо, наши биатлонисты уже настолько затравлены и забиты, что работает безусловный рефлекс. Стоит лишь заикнуться о допинге, как они зачем-то начинают оправдываться. Это ещё хорошо, если только оправдываться. Так нет же — ещё и плакать (см. выше), плакаться, сетовать на судьбу-индейку и жизнь-копейку, терять самообладание и сон. Умеют держать удар — ничего не скажешь.

Но даже эта история не столь показательна, как та, что произошла накануне мужской эстафеты. На первый этап планировали выставить Антона Бабикова, заявили об этом на всю страну в эфире федерального телеканала, но — поди ж ты! — не выставилось. Мутная история: то ли Бабиков отказался, о чём на миру поведал Владимир Драчёв, то ли президент Союза биатлонистов России (СБР) что-то напутал. Во всяком случае сам 27-летний спортсмен уверяет, что бежать в Хохфильцене не отказывался.

Ну и зря, хочется добавить. Это же какая, если вдуматься, подстава выходит. Определили состав на Кубок мира, так доверяйте тем, кого выбрали. Нет же, «привозят» Антона из Риднау. Так и говорят — «привезём Бабикова», словно бы речь идёт о вещи. О спортсмене, разумеется, никто не думает. Что он свои гонки на этапе Кубка IBU отбегал, что в эстафету в Хохфильцене нужно включаться с места в карьер, что шансов на победу — никаких, а вероятность опростоволоситься на глазах у всей страны — выше крыши. Отличную участь для биатлониста готовил Драчёв с командой .

Вот и отпадают вопросы, почему нет спокойной и рабочей обстановки в нашем биатлонном государстве. Потому что не государство это, а царство. Думать о спортсмене как об индивидуальности, уважать личность в человеке, прислушиваться и советоваться там не принято. Биатлонист, говорит нам двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, это лесной житель, которого нужно за ручку водить. Куда там — никто не будет ждать до Чехии и давать Бабикову вкатиться в Кубок мира не экстренно, а штатно.

Интересы команды, говорите, требуют? Отстраним лучше биатлониста в этих интересах от стартов до конца года. Хорошо выйдет — был спаситель, а стал изгой. Где-то уже подобное было. Ах, да — это же бродячий сюжет. Но то не литература, а жизнь. И в ней, такой родной до боли, впадать в крайности — в порядке вещей.