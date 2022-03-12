Елена Радионова: фигурное катание без участия россиян не будут смотреть

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Глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн ответил на призыв бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко о недопуске россиянина Дмитрия Бивола к поединку против мексиканца Сауля Альвареса. Функционер подчеркнул, что понимает обе конфликтующие стороны, но конкретно один российский боксёр не должен нести ответственность за политическую ситуацию между странами, сообщает YouTube-канал Behind The Gloves. При этом он добавил, что компания не откажется от прочих санкций в отношении российских спортсменов.

Это сложный момент. Мы соблюдаем все санкции в США и Великобритании на бизнес в России. В данном случае речь про одного человека. Я хорошо знаю Бивола. Он выразил свои мысли...