Елена Радионова: фигурное катание без участия россиян не будут смотреть
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
18:37, 13 марта 2022
Виктория Синицина и Никита КацалаповФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Международный союз конькобежцев (ISU) совершил ошибку, отстранив сборную России от международных соревнований под своей эгидой, считает бывшая российская фигуристка Елена Радионова. По мнению спортсменки, интерес к международным стартам без участия отечественных фигуристов резко упадёт, сообщает «Чемпионат».
Какие бы аналоги международных соревнований ни создавали, но российское фигурное катание — одно из самых смотрибельных в мире. Если наши спортсмены не будут выступать в мировой элите, то эти соревнования просто не будут смотреть. Конечно, если нам запретят выступать, то нужно будет искать какие-то альтернативы, — сказала Радионова.
Ближайший крупный старт в фигурном катании — чемпионат мира — пройдёт в Монпелье с 21 по 27 марта.
Радионова является чемпионкой России 2015 года, бронзовым призёром чемпионата мира, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он гордится быть русским. Он призвал россиян ходить с поднятой головой.