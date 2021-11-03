Бестемьянова оценила выступление женщин на этапе Гран-при Италии

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при Италии. На второй строчке остановилась Майя Хромых. Тройку замкнула бельгийка Луна Хендрикс.

Сегодня фейерверк и праздник. Я очень рада за Аню Щербакову. Ей удалось исполнить четверной флип и шикарно откатать свою программу. То, что она показала сегодня, — это была победа над самой собой. Мы все были свидетелями того, как она входила в сезон, того, как она росла от старта к старту. Самое потрясающее, что она доказала, что всё было по плану. Она планово набирала форму, и ничто её не сбило с этого пути. В этом, конечно, есть большая заслуга её тренерского штаба, её крепости духа, нервной системы. Именно сегодня ей надо было доказать, что её нельзя списывать со счетов. И она это сделала, — сказала Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru.