Бестемьянова оценила выступление женщин на этапе Гран-при Италии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru оценила выступление женщин на этапе Гран-при Италии. Она считает, что действующая чемпионка мира Анна Щербакова доказала, что у неё всё идёт по плану.
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при Италии. На второй строчке остановилась Майя Хромых. Тройку замкнула бельгийка Луна Хендрикс.
Сегодня фейерверк и праздник. Я очень рада за Аню Щербакову. Ей удалось исполнить четверной флип и шикарно откатать свою программу. То, что она показала сегодня, — это была победа над самой собой. Мы все были свидетелями того, как она входила в сезон, того, как она росла от старта к старту. Самое потрясающее, что она доказала, что всё было по плану. Она планово набирала форму, и ничто её не сбило с этого пути. В этом, конечно, есть большая заслуга её тренерского штаба, её крепости духа, нервной системы. Именно сегодня ей надо было доказать, что её нельзя списывать со счетов. И она это сделала, — сказала Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru.
Также Бестемьянова назвала достойным выступление Майи Хромых.
Два четверых прыжка — с ума сойти! Но чтобы побеждать, ей нужно стать более компонентной. Второй уровень за дорожку, почти сорванный тройной риттбергер, очень небольшая надбавка за «спираль» не позволили ей победить. Но она была очень хороша, — отметила Бестемьянова.
Этап Гран-при Италии проходит в Турине.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла этап на Гран-при в Канаде. На турнире в Финляндии спортсменка установила два мировых рекорда.