Бестемьянова оценила поднятие возрастного ценза в фигурном катании Бестемьянова заявила, что не видит в поднятии возрастного ценза в фигурном катании ничего драматичного

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Наталья Бестемьянова

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в беседе с NEWS.ru высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз в фигурном катании. По её мнению, изменение правил не нанесет ущерба российскому спорту.

Решение принято, обсуждать уже нечего. Не вижу в этом ничего драматичного. В российском фигурном катании огромная скамейка запасных, этим видом спорта занимается очень много детей. Обязательно найдутся те, кто сохранит свой потенциал. К тому же поднятие возрастного ценза поэтапное, у нас есть время. Будет постепенный переход, тренеры изменят подход к работе и станут готовить спортсменов на более долгосрочную перспективу. Нет ничего невозможного, — заявила Бестемьянова.

Ранее стало известно о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке с 15 до 17 лет. В следующем сезоне правила останутся неизменными, спустя год спортсменов допустят до взрослых соревнований с 16 лет, а к сезону-2024/25 окончательно повысят возрастной ценз.

Российская фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о возможном повышении возрастного ценза. По мнению спортсменки, это изменение в правилах пойдёт на пользу здоровью спортсменов.