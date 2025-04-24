«Бесконечный контроль»: Журова о главных страхах во время Олимпиады-2002 Депутат Журова: на ОИ в США был бесконечный контроль после теракта 11 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Журова

Олимпиада 2002 года в Солт-Лейк-Сити была связана со страхами, скандалами из-за допинга и с российскими фигуристами, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, мир начал жить в новых реалиях безопасности после теракта 11 сентября. Журова отметила, что многие российские спортсмены думали, стоит ли ехать на Олимпиаду в США.

Бесконечный контроль, к которому мы не привыкли. Надо было с этим мириться. Если раньше мы понимали, что приезжали на соревнования за определенное время, а теперь надо было приезжать заранее. Ты не знаешь точного времени прибытия на стадион, не понимаешь, сколько времени это будет занимать. Много сбивающих факторов, — рассказала Журова.

Ранее она заявила, что международные федерации лыжных гонок, биатлона, легкой атлетики и санного спорта на данный момент выступают категорически против возвращения россиян на международные соревнования. Журова отметила, что в зимних видах спорта сильно скандинавское лобби, а ситуация в легкой атлетике осложнена допинговыми скандалами. Депутат возмутилась поведению некоторых руководителей международных федераций. По ее мнению, такие люди должны быть над схваткой и отстаивать интересы спортсменов.