Березуцкий удалился из общего чата ЦСКА

https://news.ru/storage/news/289d2eb47e4bc94cb72737d34eb7c926/42b3e867-5fdc-4457-8d05-696729ad7460_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Василий Березуцкий

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, почему удалился из общего чата «красно-синих».

«Меня не удаляли, я сам удалился. Я просто не выдержал из-за этих сообщений: „Вам на теорию, вам то, вам это“», — сказал бывший футболист в эфире «Матч-Премьер».

Березуцкий добавил, что, читая сообщения в чате, ему каждый раз было странно чувствовать, что он уже завершил карьеру игрока.

Защитник ушёл из футбола в 2018 году. Он и его брат-близнец Алексей известны выступлениями за московский ЦСКА. Березуцкие — шестикратные чемпионы страны, семикратные обладатели Кубка России. В 2005 году они также выиграли Кубок УЕФА. За национальную сборную на двоих Березуцкие сыграли более чем полторы сотни матчей, а в 2008 году завоевали бронзу чемпионата Европы.

Как писал News.ru, Березуцкий раскрыл детали приглашения главного тренера голландского «Витесса» Леонида Слуцкого поработать в тренерском штабе команды.