Белорукова осталась без пьедестала на «Тур де Ски»

https://news.ru/storage/news/284ec0101fad6ea705d3da6b7e03a73c/3b03c8d3-6e34-4180-b166-a9414c8c217a_850.jpg Kalle Parkkinen/imago sportfotodienst/Global Look Press

Юлия Белорукова

Шведка Стина Нильссон выиграла спринт в многодневной гонке «Тур де Ски» (2.36,26). Второе место у ее соотечественницы Иды Ингемарсдоттер (+3,0), третье — у Джессики Диггинс из США (3,07). Российская лыжница Юлия Белорукова стала четвёртой с отставанием в 3,16 секунды.

Остальные россиянки Наталья Непряева, Елена Соболева, Мария Истомина, Анна Жеребятьева, Анастасия Седова, Лидия Дуркина, Анна Нечаевская заняли 8-е, 34-е, 44-е, 56-е, 60-е, 66-е, 69-е места соответственно.

«Тур де Ски» в сезоне-2018/19 проходит с 29 декабря по 6 января. Первый этап стартовал в итальянской Тоблахе.

Устюгов поскользнулся и проиграл в «Тур де Ски», писал News.ru.