https://static.news.ru/photo/44744b94-b7b0-11e9-8489-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт разбился во время третьего этапа «Тура Польши».

22-летнего спортсмена экстренно госпитализировали на машине скорой помощи, однако спасти его не удалось — гонщик умер во время операции. Это подтвердил пресс-секретарь госпиталя № 3 в Рыбнике Михал Сьеронь, в который привезли Ламбрехта, передаёт Velodaily .

Трагедия произошла в городе Червёнка-Лещины на пути из Хожува в Забже — за 100 км до финиша. Велогонщик ударился головой о бетонную водопропускную трубу. Когда спортсмена доставили в больницу, он уже был в критическом состоянии.

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