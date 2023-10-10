Бельгийский футболист Эден Азар повесил бутсы на гвоздь в 32 года Победитель Лиги чемпионов Эден Азар закончил карьеру в 32 года

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эден Азар

Бывший полузащитник футбольных клубов «Челси» и «Реал Мадрид», победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер чемпионата мира — 2018 бельгиец Эден Азар в 32 года объявил в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) о завершении карьеры и поблагодарил фанатов за поддержку. Спортсмен объяснил свое решение тем, что каждый человек в своей карьере должен вовремя остановиться.

Нужно уметь слушать себя и вовремя сказать стоп. После 16 лет карьеры и более 700 сыгранных матчей я решил завершить карьеру профессионального футболиста. Я смог реализовать свою мечту, играть и получать удовольствие на полях по всей Европе и миру, — написал Азар.

Бельгиец признался, что за свою карьеру встретил замечательных людей: менеджеров, тренеров, товарищей по команде, за что он благодарен. Полузащитник добавил, что для него наступило время порадоваться за своих близких и получить новые впечатления, а также пообещал подписчикам скоро увидеться «за пределами поля».

Особая благодарность моей семье, моим друзьям, моим советникам и людям, которые были рядом со мной в хорошие и плохие времена. Наконец, огромное спасибо вам, моим болельщикам, которые следили за мной все эти годы, за вашу поддержку в каждой из стран, где я играл, — отметил он.

Последней командой Азара был мадридский «Реал», в который он перешел в 2019 году из лондонского «Челси» по трансферу в €100 миллионов. Контракт был подписан до лета следующего года, однако стороны расторгли его по обоюдному согласию.

Ранее о завершении карьеры объявил 42-летний Златан Ибрагимович, известный по выступлениям за клубы «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер» «Барселона», ПСЖ и «Аякс». За карьеру он выиграл 32 трофея и вошел в историю как один из самых ярких и успешных футболистов последних 20 лет.