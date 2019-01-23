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Бекхэм приобрёл 10% акций клуба Англии

Дэвид Бекхэм Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэвид Бекхэм

спорт [ версия для печати ]

Бывший футболист Дэвид Бекхэм приобрёл 10% акций клуба «Солфорд», выступающего в пятом по силе дивизионе Англии.

«Лим будет и далее поддерживать финансовую стабильность клуба. Появление Бекхэма укрепляет собственников в стремлении попасть в Футбольную лигу», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Владельцем 40% акций клуба является сингапурский бизнесмен Петер Лим.

По 10% акций клуба ранее приобрели братья Фил и Гари Невиллы, Ники Батт, Пол Скоулз и Райан Гиггз.

Как писал News.ru, Бекхэм предложил работу Зинедину Зидану. 


#футбол #ДэвидБекхэм
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