Бекхэм приобрёл 10% акций клуба Англии

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Дэвид Бекхэм

Бывший футболист Дэвид Бекхэм приобрёл 10% акций клуба «Солфорд», выступающего в пятом по силе дивизионе Англии.

«Лим будет и далее поддерживать финансовую стабильность клуба. Появление Бекхэма укрепляет собственников в стремлении попасть в Футбольную лигу», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Владельцем 40% акций клуба является сингапурский бизнесмен Петер Лим.

По 10% акций клуба ранее приобрели братья Фил и Гари Невиллы, Ники Батт, Пол Скоулз и Райан Гиггз.

Как писал News.ru, Бекхэм предложил работу Зинедину Зидану.