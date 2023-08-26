Бейсболисты из России и Китая встретились в Москве: фото со стадиона

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Бейсбольный турнир с участием двух составов юниорских сборных России и Китая на стадионе RusStar Arena

Юные бейсболисты из России и Китая встретились в Москве на стадионе «Русстар Арена» в рамках турнира «Кубок Китая и России». Дружеские матчи юниорских сборных стартовали 25 августа. Соревнование приурочено к году российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.

На открытии турнира присутствовали замминистра спорта РФ Алексей Морозов и советник-посланник по культуре Посольства Китайской Народной Республики в России господин Фэн Литао, а также дипломаты посольства КНР в РФ.

Финал Кубка состоится 27 августа в 18:00. NEWS.ru собрал самые яркие моменты первых игр турнира.