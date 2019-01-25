Бейдер: победить Емельяненко — мечта для каждого бойца

Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Фёдором Емельяненко.
По словам спортсмена, он ждёт «войны в клетке» в первом раунде боя, так как Емельяненко хорош именно вначале.
«Этот бой — пик моей карьеры. Победить Фёдора — мечта для каждого бойца», — цитирует Бейдера «Спорт-Экспресс».
Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).
42-летний Емельяненко провёл в ММА 43 боя (38 побед, 5 поражений). Ещё один его поединок признан несостоявшимся. На счету 35-летнего Бейдера 31 бой (26 побед, 5 поражений).
Ранее News.ru писал, что россиянин мог отказаться от боя из-за проблем со здоровьем. Агент Емельяненко также отреагировал на слухи об отказе от боя.