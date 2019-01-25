Бейдер обратился к украинцам накануне боя с Емельяненко

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Райан Бейдер

Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер обратился к фанатам в преддверии боя с россиянином Фёдором Емельяненко.

«Респект российским и украинским фанатам», — сказал Бейдер на медиадне шоу Bellator 214.

Спортсмен добавил, что драться с чемпионом таких болельщиков — «делать собственную историю». Бейдер обратился к украинцам, так как Емельяненко — уроженец Луганской области.

Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

42-летний Емельяненко провёл в ММА 43 боя (38 побед, 5 поражений). Ещё один его поединок признан несостоявшимся. На счету 35-летнего Бейдера 31 бой (26 побед, 5 поражений).

Ранее News.ru писал, что россиянин мог отказаться от боя из-за проблем со здоровьем. Агент Емельяненко также отреагировал на слухи об отказе от боя.