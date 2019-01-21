Бей первым, Федя!

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Федор Емельяненко

Как Емельяненко победить Бейдера и красиво уйти чемпионом

В предстоящую субботу один из лучших бойцов всех времен Фёдор Емельяненко сразится в финале уже четвёртого в своей карьере масштабного Гран-при тяжеловесов. В японских лигах RINGS и PRIDE он побеждал сильнейших соперников, будучи на пике своей формы. Сейчас выступление в очередном Гран-при может стать лебединой песней россиянина, а все бойцы турнира могли бы выходить под песню Игоря Саруханова «Дорогие мои старики». Средний возраст его участников стремится к 40 годам, а самому молодому Райану Бейдер, который и будет оппонентом Федора в финале, исполнилось 35.



При этом не скажешь, что это заведомо провальный или неполноценный проект. Когда все главные действующие звезды ММА сосредоточены в одной лиге, её главный конкурент вынужден делать ставку на громкие имена легенд спорта, которые уже не потянут в конкуренции с молодежью, но между собой способны устроить зубодробительный блокбастер, это единственный правильный бизнес-ход. Пошло это и на пользу Фёдору. В боях с чуть более молодыми, но не менее потрёпанными долгой карьерой Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом он набрался уверенности в себе, напомнил фанатам о своей былой неуязвимости и победил в привычном ярком стиле.

Списанных ветеранов в тяжёлом и полутяжёлом дивизионе сейчас хватит Федору ещё на пару тройку лет продолжения карьеры, но предстоящий соперник будет всё же из другой категории, а потому он и считается почти безоговорочным фаворитом. На пути к финалё Бейдер нокаутировал за считанные секунды Мохаммеда Лаваля и уничтожал три раунда в партере последнего обидчика Емельненко Мэтта Митриона. Он относительно молод, ещё не прошёл свой пик, умеет хорошо бороться и бить, и владеет поясом Bellator в полутяжёлом весе.

Пресловутый шанс нокаутера

При этом преимущества в габаритах у номинального тяжа Емельяненко не будет. Бейдер в последних боях весил те же 105−107 кг, которые долгие годы были боевым весом Федора, он выше на 6 см и не уступит в физической мощи. В его карьере было меньше травм, тяжёлых пропущенных ударов, а в выносливости, скорости и чувстве дистанции он сейчас не уступит легенде, для которой эти качества долгие годы были главным козырем.

Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Райан Бейдер

Казалось бы в 42 года после почти 20 лет выступлений на высочайшем уровне Федор сталкивался со всем, однако он ещё никогда не был в статусе столь явного андердога. Букмекеры как и до начала Гран-при верят в победу Бейдера, а на россиянина дают коэффициенты от 3 до 4. Если американцу удастся перевести бой на землю и затянуть его в поздние раунды, безусловно, он победит. Шансы Емельяненко — это эффект неожиданности в виде молниеносной атаки в самом начале и работа в стойке. Его коронный правый оверхенд по-прежнему обладает разрушительной способностью и опасен для Бейдера, как и для любого другого бойца.

Три последних своих поражения от Лиото Мачиды, Гловера Тейшейры и Энтони Джонсона Бейдер потерпел жёсткими нокаутами, при этом дважды в начале боя. Это как раз говорит о том, что он не обладает гранитной челюстью и сверхпрочной обороной, а потому шанс у Фёдора есть. Главное лишь вынудить противника ошибиться и прицельно попасть. В любом случае это будет бой, в котором не стыдно достойно проиграть.

Уйти в любом случае

Пока Емельяненко не даёт ответа, будет ли это последний бой в его карьере и повлияет ли его исход на итоговое решение. Конечно, конкурентоспособный поединок с Бейдером откроет возможности к другим интересным ветеранским вызовам. Шейк Конго, Рой Нельсон, Квинтон Джексон, Мирко Крокоп — это только часть соперников из ростера Bellator, доступных для Емельяненко. А ведь есть ещё уволенный из UFC Марк Хант и стоящий на грани отставки Андрей Орловский, который уже десять лет мечтает взять у Фёдора реванш.

Однако уйти в такой ситуации с высоко поднятой головой будет более сильным поступком. Поражение от такого соперника как Бейдер для 42-летнего бойца не станет позорным, а победа позволит уйти с ещё одним чемпионским поясом в активе. После этого доказывать Емельяненко что-либо будет не нужно. Во-вторых, у него за спиной уже выросло целое поколение молодых российских бойцов, прошедших школу Федора и готовых к завоеванию чемпионских титулов. Тот же Вадим Немков может выйти на реванш за Федора против Бейдера и оспорить принадлежащий ему титул в полутяжах. Анатолий Токов после победы над Александром Шлеменко может считаться лучшим российским средневесом прямо сейчас и находится в шаге от боя за титул Bellator с Гегардом Мусаси.

Фёдор может приложить усилия к дальнейшему развитию и продвижению этих парней и созданию новой волны, а 42 года — это время сказать последнее слово в своей спортивной карьере. Пару месяцев назад мир стал свидетелем возвращения в клетку члена зала славы UFC Чака Лидделла. За четыре минуты боя некогда самый грозный боец октагона напоминал контуженного ветерана войны, действующего в замедленной съемке, а после первого точного попадания стало страшно за его здоровье. Хотелось, чтобы четыре дочери Фёдора не испытали ничего подобного в отношении отца.