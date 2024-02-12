Бегун-рекордсмен мировой величины разбился в ДТП Бегун Киптум разбился в ДТП в Кении

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Келвин Киптум

Кенийский марафонец и рекордсмен Келвин Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет, сообщает африканский портал Nation. Вместе со спортсменом погиб его тренер из Руанды Гарвайс Хакизимана.

Киптум ехал на Toyota Premio с двумя пассажирами. Мужчина не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в большое дерево. Его автомобиль упал в овраг. Министр спорта Кении Абабу Намвамба заявил после этого в социальной сети Twitter (Х), что страна потеряла «особенную жемчужину».

В октябре 2023 года спортсмен выиграл Чикагский марафон с результатом 2 часа 35 секунд. Тогда в возрасте 23 лет он побил мировой рекорд соотечественника Элиуда Кипчоге (2 часа 1 минута и 9 секунд). Также он выиграл Лондонский марафон и забег в Валенсии, который стал первым в его спортивной карьере.

Ранее в Болгарии скончался известный актер, продюсер и бывший президент футбольного клуба «Спартак» из города Варна Николай Ишков. Друг и коллега Михаил Билалов рассказал, что Ишков ушел из жизни 28 января, но причины смерти раскрывать не стал. Спортсмену был 61 год.

До этого в возрасте 84 лет после продолжительной болезни скончался бывший главный тренер сборной команды России по легкой атлетике Валерий Куличенко. В качестве главного тренера Куличенко руководил сборной РФ на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов.