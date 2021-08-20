Бегом в постель: как секс влияет на спорт

Тема секса в спорте на самом деле обсуждается очень давно — возможно, с тех самых пор, как спорт вообще появился. Но актуализировалась она в очередной раз недавно, после интервью Аллы Шишкиной. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию ответила на вопрос о сексе довольно интересно. А ещё она делала на эту тему пост в Instagram, где последовала реакция от других спортсменов. Разберёмся в этой дискуссии.

На вопрос о сексе перед Олимпиадой в Токио Шишкина ответила отрицательно (у неё не было), но развёрнуто. Она сказала, что не занималась им, так как сборы начались аж за месяц до стартов, но обсуждала эту тему с врачом по имени Денис.

Научное сообщество говорит, что если тебе нужна взрывная сила — сексом надо заниматься. А если впереди длительная циклическая работа, то скорее нет. Но есть ещё нюансы каждого организма. И нужно прислушиваться в первую очередь к себе. Если чувствуешь, что секс помогает, то вперёд, — сказала она.

Этот ответ был продолжением поста Аллы в Instagram, где она подробно затронула эту волнующую многих тему. Там есть несколько очень интересных тезисов и рассуждений. Например, мужчинам секс перед спортивными стартами полезен, так как тестостерон повышает мышечную силу.

Женщины же более эмоциональны и в целом менее сильны физически, уровень тестостерона у них намного ниже, чем у мужчины. На фоне возбуждения этот уровень повышается, но при достижении пика и полной разрядки этот показатель снова снижается. И дальше — самая интересная мысль: секс без оргазма перед соревнованиями, подойдёт тем, кому важна мышечная сила для достижения наилучшего результата. Секс без оргазма. Странно, да? В комментариях тоже удивились.

Тестостерон ещё отвечает за так называемую «спортивную злость» и «агрессию». Если вы чувствуете, что такой настрой помогает вам выступать лучше, то воздержитесь от секса, — закончила Алла пост советом.

На это отреагировала, пожалуй, самая известная российская кёрлингистка Анна Сидорова, двукратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи.

Среди моих знакомых кёрлингистов секс перед играми мешает: становится меньше сил и теряется тонкая мышечная чувствительность, которая в нашем виде спорта очень важна, — написала она в комментариях.

Из известных спортсменов, которые публично высказывались на тему секса, в первую очередь вспоминается Мухаммед Али. Он устраивал себе марафон воздержания, не занимался любовью за шесть недель до боя. Он считал, что так в нём будет больше голода и спортивной злости.

Британский теннисист Энди Маррей, легенда тенниса чуть меньших масштабов, чем Али в боксе — напротив говорил, что занимается сексом перед матчами почти регулярно. Потому что матчей так много, что если перед каждым из них воздерживаться, то сексом почти и не позанимаешься, мировой тур идёт почти круглый год.

Известно, что в боевых и силовых видах спорта действительно практикуется длительное воздержание от секса, как раз по причинам спортивной злости. Но научно не доказано, что это может повысить спортивные результаты. Скорее — наоборот: секс повышает тестостерон, а его долгое отсутствие — снижает.

И есть ещё один момент: долгое воздержание от секса вредит мужскому здоровью — это вам скажет любой врач. Этим делом нужно заниматься часто и регулярно. Не желательно, а нужно.

Какие выводы можно из этого всего сделать? Просто занимайтесь сексом, если хочется и есть с кем. Занимайтесь и не переживайте ни о чём!