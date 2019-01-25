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Бё стартует в Антхольце сразу за Логиновым

Йоханнес Бё Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Йоханнес Бё

спорт [ версия для печати ]

Стали известны номера, под которыми россияне начнут мужскую спринтерскую гонку в Антхольце. Первым из нашей команды стартует Евгений Гараничев.

Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), Гараничев уйдёт на старт вторым. Лидер сборной России — Александр Логинов — получил 26-й номер, Малышко — 41-й, Елисеев — 51-й.

Александр Поварницын и Эдуард Латыпов заимели 64-й и 100-й стартовые номера, а француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё — 12-й и 27-й соответственно.

Мужской спринт пройдёт в Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира. Он начнётся в 16:30 по московскому времени.

Ранее News.ru сообщал, что Александр Логинов объяснил своё желание выступить на североамериканских этапах Кубка мира в феврале.


#биатлон #ЙоханнесБе #Кубокмира #АлександрЛогинов
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