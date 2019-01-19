Бё понадеялся на свою победу в следующей гонке на КМ

https://news.ru/storage/news/dc8859ea229eb3ac0058ff7260caf2a4/485eb5c4-f073-4a6c-9d03-7536fc2ec241_850.jpg Matthias Balk/Global Look Press эксклюзивы

Норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился ожиданиями от гонки с общего старта на 5-м этапе Кубка мира.

«Если кто-то меня обыгрывает, то пусть это будет никто другой, кроме моего брата (Йоханнеса Бё, младшего брата. — Ред.). Но, признайтесь, разве вам не хочется, чтобы хоть разок я одержал победу?! В воскресенье у меня будет ещё один шанс побороться за первое место», — сказал Бё в интервью News.ru.

В спринте ранее Бё-старший занял второе место после брата. Он отстал от Йоханнеса на 7,9 секунды. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который расположился на пятой строчке.

Мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится 20 января. Начало гонки — в 14:15 по московскому времени.

Полная версия интервью биатлониста доступна на сайте News.ru в разделе «Спорт».