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Бё обвинил WADA в трусости из-за ситуации с РУСАДА

Tarjei Boe/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал ситуацию с подтверждением статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

По словам спортсмена, в этой ситуации много скрытых нюансов, а сам процесс работы WADA «недостаточно прозрачен».

«Мне кажется, WADA немного трусит. Такое ощущение, что они совсем немного разбираются в случае с Россией, в ожидании пока эта тема станет менее актуальной», — приводит его слова Dagbladet.

Бё добавил, что организация больше заботится о защите собственных интересов, чем интересов «чистых» спортсменов.

РУСАДА вернули статус соответствия 22 января 2019 года решением собрания исполкома WADA, которое прошло в формате телеконференции. По мнению экспертов, российская сторона выполнила первый пункт договорённости (а именно — предоставила доступ к данным Московской лаборатории), поэтому причин продлевать действие санкций нет. Следующим шагом для РУСАДА станет передача допинг-проб спортсменов международной организации, которую нужно осуществить до 30 июня 2019 года.

РУСАДА вновь пригрозили отстранением, писал News.ru.


#WADA #РУСАДА #биатлон
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