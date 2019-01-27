Бё обвинил WADA в трусости из-за ситуации с РУСАДА

https://news.ru/storage/news/b4ffe1f9c75d98f351f14c78d366043c/65790bbe-6906-4aed-9bc8-aa3785cd8c05_850.jpg Tarjei Boe/Global Look Press

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал ситуацию с подтверждением статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

По словам спортсмена, в этой ситуации много скрытых нюансов, а сам процесс работы WADA «недостаточно прозрачен».

«Мне кажется, WADA немного трусит. Такое ощущение, что они совсем немного разбираются в случае с Россией, в ожидании пока эта тема станет менее актуальной», — приводит его слова Dagbladet.

Бё добавил, что организация больше заботится о защите собственных интересов, чем интересов «чистых» спортсменов.

РУСАДА вернули статус соответствия 22 января 2019 года решением собрания исполкома WADA, которое прошло в формате телеконференции. По мнению экспертов, российская сторона выполнила первый пункт договорённости (а именно — предоставила доступ к данным Московской лаборатории), поэтому причин продлевать действие санкций нет. Следующим шагом для РУСАДА станет передача допинг-проб спортсменов международной организации, которую нужно осуществить до 30 июня 2019 года.

РУСАДА вновь пригрозили отстранением, писал News.ru.