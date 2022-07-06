Baza: Алишер Усманов официально развелся с Ириной Винер

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Алишер Усманов

Telegram-канал Baza сообщает, что бизнесмен Алишер Усманов официально развелся с тренером по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Ранее сообщалось, что он отозвал судебный иск о разводе. По данным издания, 4 июля Кунцевский ЗАГС города Москвы официально зарегистрировал расторжение их брака, поэтому в судебном разбирательстве не осталось нужды.

По сведениям «Базы», 4 июля Кунцевский загс Москвы зарегистрировал расторжение брака миллиардера и тренера. Именно поэтому Усманов отозвал иск: развестись удалось и без судебного процесса. Пара официально разведена, — сообщает Baza.

Официальная причина, по которой супруги решили развестись, до сих пор неизвестна.

Согласно информации РИА Новости, владелец холдинга «Металлоинвест» ранее днем отозвал свой иск о разводе с супругой, суд прекратил производство. О начале бракоразводного процесса стало известно в начале мая.

Ирина Винер-Усманова является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования, но в марте приостановил исполнение своих обязанностей. Бизнесмен занимает седьмую строчку в рейтинге богатейших людей России с состоянием $11,5 млрд. Супруги поженились в 1992 году, хотя встретились еще в юности во Дворце спорта в Ташкенте. О причинах подачи искового заявления и его отзыва не уточняется.