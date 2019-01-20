Батыршин: в финале Кубка Гагарина будет ЦСКА или СКА

Хоккеист казанского «Ак Барса» Рафаэль Батыршин рассказал о подготовке к остатку сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Мы провели сбор в Эмиратах, немного переключились и перевели дух от сезона. Впереди нас ждут ещё 12 матчей регулярного чемпионата, поэтому не думаю, что сейчас есть смысл думать о том, кто попадётся нам в первом раунде Кубка Гагарина», — передаёт его слова корреспондент News.ru.
Игрок также выразил мнение, что в финале Кубка Гагарина от Западной конференции окажется либо московский ЦСКА, либо питерский СКА.
«Ак Барс» с 70 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата в конференции «Восток». Казанцы отстают от лидирующего «Автомобилиста» из Екатеринбурга на 9 очков.
Как писал News.ru, хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов рассказал о своём отношении к Матчу звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).