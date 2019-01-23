Батыршин: Билялетдинова лучше не подкалывать

Защитник казанского «Ак Барса» Рафаэль Батыршин рассказал, что голкипера Владислава Подъяпольского ждёт большое будущее, а также поддержал другого вратаря команды — Эмиля Гарипова.
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— Чем занимались во время паузы на Матч звезд КХЛ?
— У нас была подготовка к продолжению чемпионата, так как выдалась небольшая пауза. Работали в двухразовом режиме, поэтому хоккейный уик-энд в Казани обошел нас стороной — не было достаточно времени — то тренировки, то восстановление. Удалось увидеть, как Зинэтула Билялетдинов, наш главный тренер, исполнил буллит в Матче звезд. Порадовались за него. Этот праздник создан, по большей части, для болельщиков.
— Сами буллит пробивали?
— Нет, мне пока такого ещё не доверяли.
— Будете теперь подкалывать наставника за его нереализованный бросок?
— Нет, вы что? Такого человека нельзя подкалывать, он очень уважаемый специалист.
— Хотя бы по-доброму.
— Возможно, что-то скажем на одной из тренировок, но вряд ли будем долго шутить об этом.
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— Если посмотреть на вашу статистику, нынешний сезон для вас достаточно успешен. На счету четыре шайбы, а рекорд в карьере — шесть за «регулярку». Хотите перекрыть наивысшее достижение?
— Конечно. Но вообще я не стремлюсь к этому, если честно. Главное — защищать ворота, чтобы они были «сухими». А мои заброшенные шайбы — это приятный бонус. Но было бы неплохо установить новое для себя достижение.
— Вы достаточно много сейчас играете. У вас поменялась роль в команде?
— Не могу сказать, что роль поменялась. Я выхожу на лёд и выполняю всё те же функции. Сезон на сезон не приходится. Раньше мог не очень много забивать, а сейчас могу перекрыть свои личные рекорды. Ты стараешься, выходишь, но не всегда может получаться то, что ты хочешь.
— У «Ак Барса» новый голкипер — Владислав Подъяпольский. Что скажете о парне? В прошлом году все восторгались Гариповым, а сейчас недавний первый номер отошёл в тень.
— Влад очень талантливый хоккеист, которого ждёт большое будущее. Он трудолюбив и с хорошей техникой. Он нас очень часто выручает в текущем сезоне регулярного чемпионата. А Эмилю я могу пожелать поскорее выйти на свой пик формы и доказать, что его рано списывают со счетов, он достоин большего.
— Станет ли для Гарипова ударом нынешнее положение дел, когда ставка делается на другого вратаря?
— Да нет. С такой ситуацией сталкивается каждый спортсмен, ведь у всех есть хорошие отрезки в карьере, а есть средние. Эмилю надо немного перестроиться, немного по-другому посмотреть на свою игру, а также продолжать работать, выкладываясь на все сто процентов.
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— Антон Бурдасов из «Салавата Юлаева» ожидает, что уже в первом раунде Кубка Гагарина может состояться «зеленое дерби». А вы ждёте этой встречи?
— Вы знаете, впереди ещё есть матчи регулярного чемпионата. Для нас самое главное — подготовиться к плей-офф, подойти в хорошем состоянии, найти свою игру после череды недавних неудач. Какой будет соперник — это не столь важно.
— Проведенный сбор в Эмиратах — это всё во благо?
— Вы знаете, всё на благо. Ты ведь отвлекаешься от хоккея, от сезона, побыли со своими семьями. Зарядились положительными эмоциями. Солнце, море… Это всё полезно для организма. Нам сейчас важно подойти к плей-офф в хорошем состоянии.
— Что вы там делали?
— Сначала у нас было несколько выходных, а потом занимались в двухразовом режиме. Не знаю, как это выглядело со стороны, но мы получили удовольствие. Утром был велосипед или пробежка, а вечером тренажерный зал.
— Швед Антон Ландер уже готов появиться на льду?
— Думаю, да. Он тренировался в полную силу со своим звеном, у него всё хорошо. Думаю, что в ближайших матчах он примет участие.
***
— Если ещё одна пауза выдастся, снова отправитесь в Эмираты?
— Нет, там уже будет целенаправленная подготовка к Кубку Гагарина. Первый раунд ведь уже скоро будет.
— Дальний перелёт не скажется негативно на команде?
— Да нет. Это обычный перелёт. Как будто в Сибирь летели на очередные матчи «регулярки».
— А за сезон вы разве не налетались?
— Знаете, ради таких эмоций, ради того, чтобы провести время с семьёй в неформальной обстановке — только в плюс всё. Такие моменты сплачивают коллектив, не так важно, сколько времени мы в итоге провели в самолёте.
— Самая сильная команда на Западе?
— Думаю, это фавориты — ЦСКА и СКА. Кто-то из них и окажется в финале Кубка Гагарина.