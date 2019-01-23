Батыршин: Билялетдинова лучше не подкалывать

https://news.ru/storage/news/04be17f9f4bb3fabf6aa5e215e945177/cb9a26c2-6291-4118-bfd9-2e4d69481ad2_850.jpg ak-bars.ru

Рафаэль Батыршин

Защитник «Ак Барса» рассказал о подготовке к Кубку Гагарина

Защитник казанского «Ак Барса» Рафаэль Батыршин рассказал, что голкипера Владислава Подъяпольского ждёт большое будущее, а также поддержал другого вратаря команды — Эмиля Гарипова.

***

— Чем занимались во время паузы на Матч звезд КХЛ?

— У нас была подготовка к продолжению чемпионата, так как выдалась небольшая пауза. Работали в двухразовом режиме, поэтому хоккейный уик-энд в Казани обошел нас стороной — не было достаточно времени — то тренировки, то восстановление. Удалось увидеть, как Зинэтула Билялетдинов, наш главный тренер, исполнил буллит в Матче звезд. Порадовались за него. Этот праздник создан, по большей части, для болельщиков.

— Сами буллит пробивали?

— Нет, мне пока такого ещё не доверяли.

— Будете теперь подкалывать наставника за его нереализованный бросок?

— Нет, вы что? Такого человека нельзя подкалывать, он очень уважаемый специалист.

— Хотя бы по-доброму.

— Возможно, что-то скажем на одной из тренировок, но вряд ли будем долго шутить об этом.

***

— Если посмотреть на вашу статистику, нынешний сезон для вас достаточно успешен. На счету четыре шайбы, а рекорд в карьере — шесть за «регулярку». Хотите перекрыть наивысшее достижение?

— Конечно. Но вообще я не стремлюсь к этому, если честно. Главное — защищать ворота, чтобы они были «сухими». А мои заброшенные шайбы — это приятный бонус. Но было бы неплохо установить новое для себя достижение.

— Вы достаточно много сейчас играете. У вас поменялась роль в команде?

— Не могу сказать, что роль поменялась. Я выхожу на лёд и выполняю всё те же функции. Сезон на сезон не приходится. Раньше мог не очень много забивать, а сейчас могу перекрыть свои личные рекорды. Ты стараешься, выходишь, но не всегда может получаться то, что ты хочешь.

— У «Ак Барса» новый голкипер — Владислав Подъяпольский. Что скажете о парне? В прошлом году все восторгались Гариповым, а сейчас недавний первый номер отошёл в тень.

— Влад очень талантливый хоккеист, которого ждёт большое будущее. Он трудолюбив и с хорошей техникой. Он нас очень часто выручает в текущем сезоне регулярного чемпионата. А Эмилю я могу пожелать поскорее выйти на свой пик формы и доказать, что его рано списывают со счетов, он достоин большего.

— Станет ли для Гарипова ударом нынешнее положение дел, когда ставка делается на другого вратаря?

— Да нет. С такой ситуацией сталкивается каждый спортсмен, ведь у всех есть хорошие отрезки в карьере, а есть средние. Эмилю надо немного перестроиться, немного по-другому посмотреть на свою игру, а также продолжать работать, выкладываясь на все сто процентов.

***

— Антон Бурдасов из «Салавата Юлаева» ожидает, что уже в первом раунде Кубка Гагарина может состояться «зеленое дерби». А вы ждёте этой встречи?

— Вы знаете, впереди ещё есть матчи регулярного чемпионата. Для нас самое главное — подготовиться к плей-офф, подойти в хорошем состоянии, найти свою игру после череды недавних неудач. Какой будет соперник — это не столь важно.

— Проведенный сбор в Эмиратах — это всё во благо?

— Вы знаете, всё на благо. Ты ведь отвлекаешься от хоккея, от сезона, побыли со своими семьями. Зарядились положительными эмоциями. Солнце, море… Это всё полезно для организма. Нам сейчас важно подойти к плей-офф в хорошем состоянии.

— Что вы там делали?

— Сначала у нас было несколько выходных, а потом занимались в двухразовом режиме. Не знаю, как это выглядело со стороны, но мы получили удовольствие. Утром был велосипед или пробежка, а вечером тренажерный зал.

— Швед Антон Ландер уже готов появиться на льду?

— Думаю, да. Он тренировался в полную силу со своим звеном, у него всё хорошо. Думаю, что в ближайших матчах он примет участие.

***

— Если ещё одна пауза выдастся, снова отправитесь в Эмираты?

— Нет, там уже будет целенаправленная подготовка к Кубку Гагарина. Первый раунд ведь уже скоро будет.

— Дальний перелёт не скажется негативно на команде?

— Да нет. Это обычный перелёт. Как будто в Сибирь летели на очередные матчи «регулярки».

— А за сезон вы разве не налетались?

— Знаете, ради таких эмоций, ради того, чтобы провести время с семьёй в неформальной обстановке — только в плюс всё. Такие моменты сплачивают коллектив, не так важно, сколько времени мы в итоге провели в самолёте.

— Самая сильная команда на Западе?

— Думаю, это фавориты — ЦСКА и СКА. Кто-то из них и окажется в финале Кубка Гагарина.