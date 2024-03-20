Батлы с Соловьевым и Канделаки, ТЭФИ, карьера в кино: за что любили Уткина

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Василий Уткин

Российскую общественность шокировала новость о смерти футбольного комментатора Василия Уткина. Он стал легендой спортивного телевидения, получил две премии ТЭФИ, работал на радио, снимался в кино и участвовал в телевизионной игре «Что? Где? Когда?». Журналист нередко становился фигурантом громких скандалов. NEWS.ru подробно рассказывает о его жизни.

Что случилось с Уткиным

Накануне Уткин почувствовал себя плохо. Журналиста доставили на машине скорой помощи в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность и подключили к аппарату ИВЛ.

Тромбы мешали проходу крови. У комментатора произошла остановка кровообращения. В первый раз медики смогли реанимировать Уткина, но вскоре сердце журналиста снова остановилось, после чего врачи констатировали смерть. Предварительная причина кончины — тромбоэмболия легочной артерии. Точная причина будет установлена после вскрытия.

В последнее время Уткин страдал от атеросклероза, который диагностировали у него в октябре прошлого года. Врачи связывали заболевание с лишним весом комментатора, настоятельно рекомендовали ему худеть и вести здоровый образ жизни. Журналист весил более 200 килограммов.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Василий Уткин

Как коллеги Уткина отреагировали на его смерть

Российский футбольный союз, Российская премьер-лига, многие клубы элитного дивизиона и коллеги Уткина, включая Дмитрия Губерниева, Георгия Черданцева, Константина Генича, выразили соболезнования в связи с его кончиной. СМИ сообщили о смерти журналиста во время мероприятия с участием главного тренера сборной России Валерия Карпина и игроков команды. Он вместе с присутствующими почтил память комментатора минутой молчания.

«Я в шоке. Мы не просто общались, а именно дружили. Я могу называть его другом. Любой разговор с Уткиным был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Только хорошие слова могу про него сказать. Самое главное, что всегда с ним было интересно», — заявил Карпин «Чемпионату».

Как Уткин стал знаменитым

Уткин учился на филологическом факультете Московского педагогического государственного университета. Еще будучи студентом, он начал работать на телевидении и бросил учебу. В 1992 году Уткин стал редактором в телекомпании «ВИД». Он работал в авторской программе Александра Политковского «Политбюро».

Известность Уткину принесла работа в передаче «Футбольный клуб» на телеканале НТВ, которая началась в 1994 году. Сначала он был корреспондентом, затем ведущим, а с 1996-го стал регулярно комментировать футбольные матчи. Уткин шесть раз работал на Олимпийских играх, комментировал футбольные поединки на крупных международных турнирах. В 2004 и 2005 годах он стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».

С 2010-го по 2015-й Уткин возглавлял спортивную редакцию «НТВ-Плюс». Он также был ведущим нескольких неспортивных передач на федеральных телеканалах и снимался в кино. В фильмографии Уткина есть роли в нескольких картинах «Квартета И», включая две части «Дня выборов», камео в сериале «Трудные подростки», а также роль в фильме «Пока ночь не разлучит». Кроме того, журналист работал на радио.

Фото: Виктор Борисов/ТАСС Василий Уткин

С 2007 по 2010 год Уткин был членом команды Алексея Блинова в телевизионной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

С кем конфликтовал Уткин

Уткин несколько раз становился фигурантом громких скандалов. В 2015-м во время создания телеканала «Матч ТВ» он устроил публичную перепалку в соцсетях с Тиной Канделаки, назначенной генеральным продюсером канала. Уткина обидели слова журналистки о том, что она будет строить спортивную редакцию с нуля. В ответ Канделаки подшутила над лишним весом комментатора, а он — над ее страстью к фотосессиям в тренажерном зале. Уткин работал на «Матч ТВ» в 2015–2016 годах, но в итоге покинул канал. Позже журналисты публично критиковали друг друга в соцсетях.

«С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание. В спешке и желании как можно быстрее доказать, что „Матч ТВ“ будет лучшим спортивным каналом в стране, я не смогла уделить ему достаточно времени. А он в нем нуждался. Он был человеком, который жил вниманием окружающих. Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно», — рассказала Канделаки после смерти Уткина.

Вторым громким конфликтом с участием Уткина стала публичная перепалка с Владимиром Соловьевым. Ведущий «Воскресного вечера» отреагировал на критику коллеги действий российских властей во время пандемии коронавируса и назвал его психически больным. Уткин в ответ заявил, что его не интересует мнение «педерастической обезьяны».

После этого журналисты несколько раз обменивались оскорблениями. Уткин выкладывал каждый новый ответ на своем YouTube-канале. Конфликт закончился после того, как телекомментатор вызвал оппонента на дебаты в формате рэп-батла. Тот отказался принять вызов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Тина Канделаки

Чем занимался Уткин в последнее время

В последний раз Уткин комментировал матч на федеральном канале во время чемпионата мира 2018 года. Первый канал отстранил комментатора от работы после первой же игры. Журналист больше не возвращался на ТВ. Он сосредоточился на блогерстве, активно вел соцсети и выпускал передачу «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале.

На этой платформе также выходил сериал про «Эгриси» — любительский футбольный клуб из Москвы, над которым Уткин взял шефство в 2017-м. Он тратил на команду личные деньги, привлекал спонсоров и принимал активное участие в жизни игроков. Уткин оплачивал им жилье, операции, устраивал просмотры в профессиональных командах и помогал с работой. В «Эгриси» играл популярный спортивный блогер Витя Кравченко, которому Уткин помог запустить карьеру на YouTube.

Журналист иногда высказывал свое мнение о политической ситуации в России. Он поддерживал оппозиционные митинги, а также критиковал процесс по «Кировлесу». Когда 24 февраля 2022 года ВС РФ начали СВО на Украине, он написал, что считает этот день худшим в своей жизни.

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