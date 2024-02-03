Батл с Соловьевым, 200 кг веса, СВО, ориентация: как живет Василий Уткин

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Василий Уткин

Популярный комментатор Василий Уткин продолжает освещать события в российском и мировом спорте. Что известно о здоровье журналиста, как он отреагировал на начало СВО, собирается ли уезжать из России?

Что сказал Уткин о ситуации с Валиевой

1 февраля Уткин на своем YouTube-канале высказался о ситуации вокруг фигуристки Камилы Валевой и ее положительного допинг-теста. По словам комментатора, винить в этом инциденте нужно тех, кто допустил спортсменку до Олимпийских игр.

«Как человек с грязным тестом мог оказаться на Олимпиаде? Кто это допустил? Из-за этого целое поколение фигуристов теряет олимпийское золото, которого ни у кого из них больше, скорее всего, не будет. И все это происходит со спортсменкой, которую сейчас называют ребенком. Она отчасти ребенок. Да, она маленькая, она молодая. Но вообще-то, на Олимпиаде была среди женщин, ответственность там взрослая. Ее кто-то мог взять на себя», — заявил журналист.

На зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае российская сборная смогла завоевать золотые медали в командном турнире. Из-за допинг-скандала Россию лишили первого места, так как Валиева была частью той команды. Помимо этого, фигуристка больше не является чемпионкой Европы. Фигуристку дисквалифицировали на 4 года. Дата отстранения — 25 декабря 2021 года.

Сколько весит Уткин

На состояние Уткина общественность обратила внимание в октябре 2023 года после публикации в Сети видео, которое было сделано во время футбольного матча в Волгограде (Василий является владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси»). Актер Станислав Садальский разместил ролик в своем Telegram-канале и заявил, что журналисту нужно последовать примеру российских звезд и начать худеть.

Как писал Telegram-канал Mash, врачи диагностировали у Уткина атеросклероз. Причиной проблем со здоровьем мог стать лишний вес комментатора, который, по информации источника, превысил отметку в 200 кг. Сообщалось, что врачи диагностировали у журналиста повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Василий Уткин

«Из-за явных проблем с весом легенда комментаторской будки получил осложнения сердечно-сосудистой системы», — отмечалось в сообщении Mash.

Звездный диетолог Маргарита Королева в беседе с NEWS.ru сообщила, что Уткину необходимо изменить образ жизни, в противном случае его будут ждать серьезные проблемы со здоровьем.

Какая у Уткина ориентация

В 2020 году Уткин в интервью журналистке Ксении Собчак опроверг слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По словам корреспондента, он действительно долгие годы не заводил отношения с девушками, однако это не повод причислять его к гомосексуалам.

«К сожалению, получается так, что какое мнение я не выскажу, если оно существенное, почти всегда чувствую себя в одиночестве. Это возникает из-за нехватки качественного оппонирования. Мне не хватает этого. Обычные люди ищут поддержки, а мне сложно найти достойного оппонента», — пояснил Уткин «Экспресс-Газете».

Почему Уткин вызывал на батл Соловьева

12 апреля 2020 года Уткин в эфире программы на телеканале «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подверг критике действия российских властей на фоне пандемии COVID-19. Журналист заявил, что и без санкции государства мог бы отсидеться дома во время эпидемии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Владимир Соловьев

В ответ на это замечание телеведущий Владимир Соловьев назвал Уткина психически больным человеком, слова которого не могут дискредитировать российское государство. 15 апреля комментатор обратился к Соловьеву с предложением провести очный батл в виде словесного боя. Телеведущий ответил отказом.

«Человек действительно болен. Ему надо помогать. Выходить с ним на батл по правилам YouTube... Я не знаю, что это такое. Мужики не ходят на батлы по правилам YouTube», — сказал тогда Соловьев.

Что говорил Уткин об СВО и отъезде из России

24 февраля 2022 года, когда Россия начала спецоперацию, Уткин написал в своем Telegram-канале, что сегодняшний день — худший в его жизни. По словам комментатора, он не верил, что подобное когда-нибудь произойдет.

Позднее в интервью порталу Sports.ru Уткин заявлял, что уезжать из России он не собирается. Он также не стал осуждать тех, кто решил покинуть страну.

«У меня нет никакого отношения к тем, кто не считает возможным здесь оставаться по каким угодно причинам — некомфортно, опасно. К тем, кто считает, что есть угроза физической свободе, а она есть, и очень серьезная. Люди уехали, я их совершенно не осуждаю, они сами выбирают условия работы. Я никуда уезжать не собираюсь», — сказал журналист.

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