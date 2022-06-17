Баскетбольный ЦСКА возглавил македонец Райкович

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Эмиль Райкович

Македонский тренер Эмиль Райкович возглавил московский баскетбольный клуб ЦСКА, сообщается на сайте армейцев. Контракт с 43-летним специалистом будет действовать два года.

Мы провели несколько бесед, пока всего лишь в режиме видеосвязи, и были впечатлены баскетбольным образованием Эмиля, его увлеченностью и амбициозностью, стремлением выстроить команду, создать необходимую для побед химию и наладить контакт с игроками всех возрастов и национальностей, — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Минувший сезон Райкович провел в саратовском «Автодоре». В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ команда оказалась на шестом месте. Борьбу за победу в турнире клуб завершил в первом раунде плей-офф.

В начале июня ЦСКА покинул греческий тренер Димитрис Итудис, который возглавлял клуб с 2014 года. Он объявил об уходе после поражения от «Зенита» в финале Единой лиги ВТБ.