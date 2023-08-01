Баскетболиста Шабалкина избили в Подмосковье: что известно, кто виноват Спортсмена доставили в больницу с черепно-мозговой травмой

Фото: БК «Локомотив»

Никита Шабалкин

В подмосковной деревне Голиково напали на известного российского баскетболиста Никиту Шабалкина. Злоумышленников было несколько, они начали бить спортсмена руками и ногами. Спортсмен получил серьезные травмы и был госпитализирован. Что известно о драке, кто напал на Шабалкина — в материале NEWS.ru.

Что известно о нападавших на Шабалкина

Драка произошла в микрорайоне «Золотые купола» деревни Голиково. По словам пострадавшего, хулиганы напали на него возле автомойки, били руками и ногами. Очевидцы вызвали наряд полиции и скорую помощь. О причинах нападения Шабалкин ничего не сообщил.

По информации МК, избиение Шабалкина устроили уроженцы Таджикистана, которые являются работниками автомойки. Спортсмен заехал помыть свою машину, по предварительным данным, а ссора произошла из-за качества оказанных услуг. Автомойка находится рядом с КПП коттеджного поселка, где проживает баскетболист.

«Он позвонил и попросил вызвать скорую помощь. Мы просмотрели камеры. Хоть мы и рядом, но в обзор место драки не входит. Наш жилец — высокий, статный. Даже не верится, что он не смог дать отпор», — заявили в управляющей компании поселка.

По последним данным, баскетболиста избили нанятые им рабочие — в ходе конфликта из-за якобы неоплаты работ по благоустройству дома спортсмена. Отмечается, что драку мог спровоцировать сам Шабалкин. По словам рабочих, он был недоволен качеством работ и отказался за них платить. Сначала спортсмен ругался с ними по телефону, потом приехал на участок, где строится коттедж, — в деревню Голиково. Якобы он ударил одного из строителей, у которого позже диагностировали сотрясение мозга.

После этого, по данным рабочих, он бросился на остальных, разбил стеклянный стол и порезал руку. Строители избили баскетболиста, ему понадобилась помощь врачей.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Никита Шабалкин (слева)

Какие травмы получил Шабалкин

После нападения 36-летнего спортсмена экстренно госпитализировали. Из-за полученных травм у него произошла кратковременная потеря сознания. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

«31 июля в дежурную часть УМВД России по г.о. Химки Московской области из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями в больницу доставлен мужчина 1986 г.р. По словам пострадавшего, его избили около одного из домов, расположенных в микрорайоне Золотые Купола», — заявили в пресс-службе МВД.

По последним данным, Шабалкин получил закрытую черепно-мозговую травму в ходе драки.

Кто такой Шабалкин

Шабалкин родился во Владикавказе, а заниматься баскетболом начал в Минеральных Водах. Оттуда он переехал в Москву, был воспитанником школы ЦСКА, выступал за ЦСК ВВС-Самара, а в 2007-м столичные армейцы уступили на него права «Химкам» в счет перехода в московский клуб Оскара Торреса.

В подмосковной команде Шабалкин быстро стал одним из лидеров и дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России. Кроме того, форварда в 2007-м признали MVP финала Еврокубка вызова ФИБА. В 2009-м Шабалкин покинул «Химки», он играл за «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Казанская команда стала для него последней в карьере, в 2013-м он ушел из баскетбола и занялся строительным бизнесом.

В составе сборной России в 2007 году Шабалкин участвовал в чемпионате Европы. Команда одержала победу на турнире, в финале обыграв Испанию. Шабалкин не был ключевым игроком российской сборной, суммарно на турнире он провел около 20 минут, а в матче групповой стадии с Израилем набрал семь очков. При этом 20-летний Шабалкин получил золотую медаль, а также звание Заслуженного мастера спорта.

С тех пор сборная России ни разу не побеждала на Евробаскете, лишь один раз став бронзовым призером турнира в 2011 году. В составе той команды выступал Шабалкин.

Фото: Igor Kritskiy/Russian Look/Global Look Press Никита Шабалкин (справа)

Кого еще из баскетболистов недавно избивали

2 мая этого года в результате драки у входа в ресторан в центре Москвы был избит баскетболист ЦСКА Алексей Швед. Россиянин попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, у него была диагностирована ретроградная амнезия. Через несколько дней спортсмен пошел на поправку.

У Шведа возник конфликт с компанией из нескольких человек на выходе из заведения, который постепенно перерос в драку. По словам спортсмена, нападавшие проиграли деньги на ставках, из-за чего вступили в словесную перепалку с ним и его супругой Анастасией. «Они нас окружили. Никто не собирался драться. Я жене сказал, мол, пойдем. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову», — добавил Швед.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press Алексей Швед

Кого еще из спортсменов избивали в этом году

Еще один недавний случай — избиение серебряной медалистки Кубка Европы по ски-кроссу Марии Добровой в одном из отелей Сочи. Это случилось в апреле 2023 года. 23-летней спортсменке сборной России разбил голову молодой человек, с которым она познакомилась на склоне. Telegram-канал Kub Mash сообщил, что обидчик фристайлистки был с компанией, все вместе после катания пошли отдыхать в отель. Во время распития спиртного молодые люди поругались, после чего Доброва осталась наедине с новым знакомым.

Около полуночи спортсменка позвонила на ресепшен гостиницы и умоляла ее спасти. Администратор поднялась на ее этаж и увидела Доброву с разбитой головой. По информации канала, пострадавшая и молодой человек были слишком пьяны, чтобы объяснить произошедшее, и вышли на улицу. Kub Mash также сообщал, что там их встретила другая часть компании, драка продолжилась, в ходе которой Доброва упала на землю. Персонал гостиницы вызвал скорую помощь и полицию.

Telegram-канал «112» уточнил, что Доброву избил 26-летний Артем Набиулин, который является профессиональным лыжником. Девушку госпитализировали с сильным ушибом переносицы.

На Кубке Европы в 2018-м Доброва завоевала серебро в ски-кроссе. В том же году спортсменка получила бронзу на чемпионате России.

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