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Барулин: конкурсы на Матче звёзд стали справедливее

Константин Барулин Владимир Федоренко/РИА Новости эксклюзивы

Константин Барулин

спорт [ версия для печати ]
Вратарь «Сочи» — о Матче звёзд в Казани, мотивации и смокинге

Вратарь «Сочи» Константин Барулин рассказал корреспонденту News.ru, что серьёзно настроен на Матч звёзд КХЛ. 34-летний голкипер заявил, что каждый хоккеист, выходящий на лёд, думает только о победе.

— Как вам Мастер-шоу?

— Такие мероприятия только по времени получаются утомительными, так как они идут почти три часа. Но это нравится болельщикам. Думаю, все остались довольны увиденным. Мы чувствовали позитивный настрой, трибуны были полностью заполнены. Улыбки на лицах детей — что может быть приятнее?

— Не показалось, что всё получилось несколько затянуто?

— Все должны прекрасно понимать, что на Матчах звёзд могут быть какие-то задержки по времени, это ведь вполне нормально. Надо быть просто к этому готовым.

— В конкурсе буллитов вратарь теперь выходит на первый план: надо уже стараться защитить ворота, а не дать сопернику красиво забросить.

— Может быть, это изменение пошло в ущерб красоте, ведь раньше к этому конкурсу приковывалось большое внимание, но зато соревнование стало более справедливым. Не просто на красоту, вратарям не надо просто пропускать.

— Что в будущем надо сделать, чтобы голкиперов во время таких шоу больше задействовать?

— Мне кажется, с каждым годом будет меняться концепция. Какие-то состязания будут сильно скорректированы. Верю, в будущем будет сильнее задействована вся пятерка и вратарь, но пока у нас всё вот так, как есть.

— У вас был замечательный костюм — смокинг. Как пришла в голову такая идея, или, может, её вам кто-то подал?

— Мы с супругой всё совместно придумали, можно сказать, обоим одновременно в голову это пришло. Самое интересное, костюм у меня уже давно висит, ещё к Матчу звёзд в Сочи. Но я тогда оказался вне мероприятия, так как был травмирован, поэтому идею оставили «висеть» в шкафу.

— С радостью стряхнули пыль с цилиндра перед поездкой в Казань?

— Видите, как получилось: я здесь, и костюм в итоге мне пригодился. Думаю, зрителям он запомнится.

— Понятно, что всё это — шоу, но вы планируете победить в Матче звёзд КХЛ? Или это больше развлечение?

— Конечно, это развлечение, удовольствие для болельщиков. Но не будем кривить душой: каждый хоккеист в душе воин, поэтому выходит бороться только за победу.

— Гудачек говорил, что в его команде много представителей СКА, что окажется решающим фактором в борьбе за победу. Есть что ему ответить?

— У нас тоже много хороших ребят в команде, поэтому не сомневаюсь, что в итоге первое место останется за нами.


#хоккей #хксочи #Матчзвезд #КонстантинБарулин
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