«Барселона» купила Френки де Йонга за €75 млн

«Барселона» подписала контракт с нидерландским футболистом, полузащитником «Аякса» и сборной Нидерландов Фрэнки де Йонгом. Он присоединится к команде не раньше 1 июля 2019 года. Об этом «Барса» официально объявила в своём аккаунте в Twitter.
Контракт с 21-летним спортсменом рассчитан на пять лет. Заявленная сумма трансфера — 75 миллионов евро. Кроме того, ещё 11 миллионов евро «Аякс» сможет получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.
Френки де Йонг с детства мечтал играть в Барселоне, когда его дедушка подарил футболку Месси с 30-м номером.
В текущем сезоне де Йонг провел 28 матчей за «Аякс», забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Lo estabáis esperando... pic.twitter.com/ftw4YDJhvK— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 января 2019 г.
Ранее «Барселона» пополнила состав игроком «Сассуоло» Кевином-Принс Боатенгом. Соглашение 31-летнего хавбека сборной Ганы с каталонским клубом рассчитано до конца сезона, писал News.ru.