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«Барселона» купила Френки де Йонга за €75 млн

Френки де Йонг firo/Sebastian El-Saqqa/Global Look Press

Френки де Йонг

спорт [ версия для печати ]

«Барселона» подписала контракт с нидерландским футболистом, полузащитником «Аякса» и сборной Нидерландов Фрэнки де Йонгом. Он присоединится к команде не раньше 1 июля 2019 года. Об этом «Барса» официально объявила в своём аккаунте в Twitter.

Контракт с 21-летним спортсменом рассчитан на пять лет. Заявленная сумма трансфера — 75 миллионов евро. Кроме того, ещё 11 миллионов евро «Аякс» сможет получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста. 

Френки де Йонг с детства мечтал играть в Барселоне, когда его дедушка подарил футболку Месси с 30-м номером.

В текущем сезоне де Йонг провел 28 матчей за «Аякс», забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Барселона» пополнила состав игроком «Сассуоло» Кевином-Принс Боатенгом. Соглашение 31-летнего хавбека сборной Ганы с каталонским клубом рассчитано до конца сезона, писал News.ru.


#футбол #Месси #Барселона #Аякс
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