Баня с Жириновским, Фургал: чего ждать от Дегтярева во главе Минспорта

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Михаил Дегтярев

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил на пост министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Чем известен Дегтярев, какое отношение он имеет к спорту и как он обещает реформировать российский спорт — в материале NEWS.ru.

Каковы спортивные достижения Дегтярева

Михаил Дегтярев родился в Куйбышеве (ныне Самара) в 1981 году, с 7 до 19 лет занимался фехтованием. В интервью Sports.ru он рассказывал, что сумел стать пятым номером юниорской сборной России, но продвинуться дальше помешал аппендицит.

Приступ этой болезни случился у Дегтярева за неделю до первенства России — пришлось пропустить не только этот турнир, но и несколько других. Восстановление заняло месяц. Сезон к тому времени уже завершился — оставалось принимать решение: соревноваться дальше или заняться образованием. Михаил выбрал изучение авиационных двигателей.

Дегтярев выступал на чемпионатах города и области, становился призером всероссийских соревнований. В итоге будущий чиновник еще в сезоне 2008/2009 выполнил норматив мастера спорта России.

Как Дегтярев помогал спортсменам

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказывал ТАСС, что Дегтярев оказал помощь при подготовке российских фехтовальщиков к Олимпийским играм в Токио. Сборная проводила заключительный сбор в Хабаровске, где губернатором являлся Дегтярев, а сам чиновник приезжал на сборы и фехтовал со спортсменами.

«Михаил Дегтярев оказал фехтовальщикам большую помощь в подготовке к Играм в Токио — именно в Хабаровске мы проводили заключительный сбор перед вылетом в Японию. Он всегда уделял огромное внимание развитию спорта не только у себя в регионе, но и во всей России. Считаю, это достойная кандидатура на пост министра спорта страны», — заявил Мамедов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Ильгар Мамедов

Как Дегтярев пришел в политику

До того как стать политическим деятелем, Михаил Дегтярев успел поработать на радиостанции, туристическим агентом, инженером ОАО «Билайн-Самара», инженером кафедры «Автоматические системы энергетических установок» Самарского государственного аэрокосмического университета.

Когда Дегтярев был студентом, он вступил в молодежное движение «Идущие вместе» — организацию создала администрация президента России. В 20 лет Михаил вступил в партию «Единая Россия», но надолго там не задержался — его кумиром всегда был Владимир Жириновский — лидер ЛДПР. В 2005 году Дегтярев случайно встретил на вокзале Владимира Вольфовича и вскоре стал членом ЛДПР.

«Я за Жириновским наблюдаю с юности, мне всегда хотелось с ним подружиться. Для меня он является эталоном публичного политика», — рассказывал политик в интервью Sports.ru.

Дегтярев написал про лидера ЛДПР целую книгу и назвал ее «Пророк в своем отечестве». Михаил действительно считал Владимира Вольфовича предсказателем и основывал свои доводы на высказываниях Жириновского.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Михаил Дегтярев на пресс-конференции, посвященной его предвыборной кампании

В 2013 году Дегтярев баллотировался в мэры Москвы, но заветную должность так и не занял. Зато свою предвыборную компанию он проводил в бане — приглашал туда избирателей и общался с ними вместе со своим политическим кумиром.

Чем Дегтярев занимался в Госдуме

Михаил Дегтярев был депутатом Госдумы с 2011 по 2020 год, с 2016-го возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. За девять лет работы он поучаствовал в разработке 166 законопроектов. Основные связаны с повышением ответственности за склонение к допингу и направлением части выручки букмекеров на развитие спорта.

«Мы уже делаем спорт лучше. Наш комитет предпринимает титанические усилия по внесению изменений в законодательство. Из последнего — это поправки в уголовный кодекс по повышению ответственности за склонение к допингу. Это направление части потоков от букмекерских контор в федерации на развитие спорта», — говорил Дегтярев в интервью Sports.ru.

Каких перемен в спорте хочет добиться Дегтярев

Еще в 2016 году Михаил Дегтярев обращал внимание на то, что фокус надо смещать на массовый спорт. Спустя почти восемь лет он повторил свое утверждение и пообещал этим заняться.

«Основной акцент будем делать на массовом спорте, это основа вовлечения людей в здоровый образ жизни, повышение доступности. В регионах есть вопросы. В первую очередь занятия физкультурой и спортом для детей должны быть бесплатными», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Экс-губернатор считает, что нужно отменить любые взносы на соревнования для детей — это полностью должно быть на государстве.

«Бесплатное участие в первую очередь для детей в занятиях физкультурой и спортом, вопрос взносов для участия в соревнованиях — это просто безобразие. Нужно полностью взять на обеспечение государством, никаких стартовых взносов и прочих взносов», — говорит Дегтярев.

Фото: Kremlin.ru

Дегтярев считает развитие спорта патриотическим фактором и планирует пересмотреть стратегию развития физкультуры и спорта. В документе, где описывается данная стратегия, по словам чиновника, есть перекос в сторону Европы.

«Развитие спорта в нашей стране — патриотический фактор, поддержка участников СВО, поддержка наших культурных и патриотических ценностей. Второй документ — стратегия развития физкультуры и спорта. Возможно, мы ее немного посмотрим, есть там крен в сторону Европы, это слово там даже чаще встречается, чем Россия», — заявил Дегтярев.

Дегтярев говорит и об увеличении зрелищности спорта. Чиновник приводит в пример хоккейный клуб «Амур» — за последний год клуб увеличил кассу ровно в два раза.

«Это вопрос зрелищности, рыночного подхода продажи прав, путь к привлечению дополнительных средств. Мы хотим, чтобы наши внутренние соревнования по кассе и аудитории обгоняли международные», — рассказывает Михаил.

По словам Дегтярева, нужно сделать межрегиональные соревнования более привлекательными и финансировать турниры из федерального бюджета.

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